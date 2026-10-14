Bukele evalúa liberar a la mitad de los presos en El Salvador: ¿quiénes podrían salir de la cárcel?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes 13 de octubre que su Gobierno evalúa un programa de libertad anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca de la mitad de los más de 92.000 presos detenidos durante el régimen de excepción, instaurado en 2022 para combatir a las pandillas.
La medida estaría dirigida a personas que colaboraron con estas estructuras y dependería de una evaluación individual, con condiciones de permanencia en libertad y mecanismos de vigilancia.