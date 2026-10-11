Bus cayó a un abismo en la vía a Chocó por falla mecánica: no hay heridos ni víctimas mortales

Un bus de servicio público cayó a un abismo en la vía que comunica a El Carmen de Atrato, Chocó. El accidente ocurrió este domingo 11 de octubre, en un sector conocido como La Mansa, en inmediaciones del puente del Barbudo, en la pendiente de subida hacia El 12.

Aunque las primeras informaciones dan cuenta de varios heridos, según el nuevo reporte de las autoridades, no se presentaron lesionados ni fallecido.

Las autoridades se desplazaron al lugar del accidente para establecer el número exacto de víctimas y las causas del siniestro.

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Por ahora, las autoridades de Policía de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) señalan que el accidente se produjo por fallas mecánicas del vehículo.

Hasta el momento, la empresa transportadora Trans Concord S.A.S. no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho.

Recientemente se han producido varios accidentes de buses y microbuses, Antioquia ha sufrido varios de ellos.

Uno ocurrió en Puerto Berrío el 23 de septiembre, en donde un bus que cubría la ruta Santa Marta y Medellín se fue a un abismo. 29 personas resultaron lesionadas y 3 estaban en estado crítico y tuvieron que ser remitidas de urgencia a otros centros asistenciales de mayor complejidad.

Solo un día antes, el 22 de septiembre, otro bus que cubría la ruta entre Medellín y el Urabá antioqueño chocó contra un barranco y terminó, también, cayendo por un abismo. Aunque 13 de los lesionados fueron dados de alta el mismo día, cuatro estaban en estado crítico e incluso una persona resultó con muerte cerebral tras el hecho.

El accidente más reciente fue en Urabá, el pasado miércoles 7 de octubre, cuando un microbus aparentemente colisionó contra un camión de carga tipo furgón. En el incidente habrían fallecido cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y siete personas resultaron lesionadas.

Aunque no se puede precisar que todos los accidentes hayan sido causados por un mismo hecho, la recurrencia de estos sí han generado consternación entre la ciudadanía.

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