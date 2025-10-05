x

Buscan a María Camila Arango, joven desaparecida en Bello, Antioquia

Familiares y amigos de María Camila Arango Albán, una joven de 23 años, piden ayuda para encontrarla tras su desaparición el pasado 27 de septiembre en Bello, Antioquia.

    Quienes puedan aportar datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 314 865 6789. FOTO: Cortesía familia María Camila Arango.
El Colombiano
El Colombiano
hace 54 minutos
bookmark

Desde hace más de una semana no se sabe nada de su paradero. María Camila Arango fue vista por última vez vestida con jean azul, camisa blanca, suéter negro y un bolso rosado, según informó su familia.

Es de tez blanca, delgada, alta, con el cabello corto, tiene lunares visibles en el rostro y un tatuaje en el antebrazo.

La joven, que vive en el norte del Valle de Aburrá, salió de su casa en Bello y no regresó. Desde entonces, su familia ha iniciado una intensa búsqueda, compartiendo afiches en redes sociales y acudiendo a las autoridades.

Lea más: Municipio de Bello, condenado de nuevo a indemnizar a víctimas de la tragedia que dejó 80 muertos hace 15 años

Cualquier información puede ayudarnos a traerla de vuelta”, es el mensaje que acompaña la campaña de búsqueda que circula en redes. Quienes puedan aportar datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 314 865 6789.

Las autoridades locales recomiendan reportar cualquier pista a la línea 123 o a la estación de Policía más cercana.

María Camila Arango está desaparecida.
Número de desaparecido en Antioquia y Medellín

Número de desaparecido en Antioquia y Medellín

Antioquia, con 25.794 personas dadas por desaparecidas, y Medellín, con 4.168, son el departamento y la ciudad del país más afectados por la desaparición en el contexto del conflicto armado.

Por eso, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín firmaron convenio que ayudará a mejorar los procesos de búsqueda de quienes fueron desaparecidos en Antioquia.

Además: Encontraron otro cuerpo en La Escombrera de Medellín: ya son 7 hallazgos de víctimas de desaparición forzada

