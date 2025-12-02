Usuarios reportaron de nuevo caída de Nequi en plena temporada decembrina, ¿qué dice la app?

Diciembre volvió a poner a prueba a Nequi. En menos de una semana, la billetera digital sufrió varias caídas que dejaron a miles de usuarios sin poder pagar taxis, gasolina, compras o transporte justo en horas laborales. El episodio ocurre mientras la plataforma estrena una migración tecnológica que, en teoría, debía blindarla para los días más exigentes del año. En la mañana de este martes 2 de diciembre, cientos de usuarios reportaron la indisponibilidad total de la aplicación. Y no fue un hecho aislado. El viernes 28 de noviembre, el pasado 19 de noviembre y este lunes 1 de diciembre se habían presentado fallas similares. Para una billetera usada a primera hora por trabajadores y estudiantes, el impacto fue inmediato. Entérese: Nequi reporta fallas, otra vez: envíos y QR entre cuentas presentan interrupciones

Desde el equipo de Nequi le indicaron a EL COLOMBIANO que sí hubo intermitencia en el servicio y que el área de TI está restableciendo el servicio. “En este momento estamos revisando lo que pasa con nuestra app Nequi. Trabajamos para arreglarlo rápidamente”. A las 7:30 a.m. desde la compañía financiera reportaron que el servicio se restableció y que la app funciona al 100%

Reporte de la caída de Nequi por un usuario.

Diciembre, el mes más crítico: hasta 80 millones de transacciones diarias