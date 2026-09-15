¿Quién es Camilo Barco, presidente encargado de Ecopetrol tras la renuncia de Juan Carlos Hurtado?

La salida de Juan Carlos Hurtado Parra de la presidencia encargada de Ecopetrol abrió paso a un nuevo nombre en la cabeza de la petrolera estatal. Se trata de Alfonso Camilo Barco Muñoz, un abogado con más de 35 años de experiencia en cargos de alta dirección y una trayectoria especialmente ligada a las finanzas corporativas, la banca de inversión, la infraestructura y el sector energético.
Barco asumió como presidente encargado de Ecopetrol desde este martes 15 de septiembre, luego de que la Junta Directiva de la compañía aprobara su designación en la sesión del lunes 14 de septiembre.
El nuevo encargado ya hacía parte de la estructura directiva de la petrolera. Es vicepresidente corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, además de representante legal suplente de Ecopetrol, por lo que su llegada a la presidencia encargada se da desde una posición interna de la compañía.
Su nombramiento se produce después de que Hurtado presentara su renuncia a la presidencia encargada, cargo que ocupaba desde abril de este año tras la salida de Ricardo Roa. Ecopetrol informó que Hurtado permanecerá vinculado a la empresa hasta este 15 de septiembre, fecha en la que se hace efectivo su plan de retiro por mutuo acuerdo, aprobado en julio de 2026.
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