Estas son las series que tiene que ver en 2026, según los Premios Emmy

Este lunes fue la ceremonia de los Premios Emmy 2026, los cuales reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. Como ocurre cada año, tanto las nominaciones como los premiados funcionan para muchos como radar y hasta recomendación infalible de qué es lo próximo a lo que le deben dar “play” en sus plataformas de streaming favoritas.
La edición número 78 de los galardones no fue la excepción a esta regla. En ese sentido, si uno se deja llevar por el número de estatuillas doradas que recibió cada producción, entonces la primera que debería incluir en la lista o comenzar a ver es El misterio de Widow’s Bay, la serie de Apple TV que fue la mayor ganadora de la noche.
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