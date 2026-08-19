Dos goles antológicos de Camilo Durán ilusionan al Celtic con clasificar en la Champions; véalos aquí

La fase previa de la Liga de Campeones enfrentó en Glasgow a Celtic y Lask Linz. Con una gran atmósfera y un ruido ensordecedor, la hincha “Celta” recibió a los suyos, quienes debían buscar la ventaja como local. Al final, el equipo local ganó 3-0 de la mano de un colombiano, Camilo Durán, quien con dos zurdazos al ángulo anotó 2 goles y se ganó la ovación del público británico en la primera gran noche con su nuevo club. Al minuto 37 del primer tiempo, cuando el Celtic ya lo ganaba 1-0 y dominaba el compromiso en su estadio contra el Lask Linz de Austria, el colombiano Camilo Durán, más conocido como “Pescaíto”, empalmó al borde del área el balón sin dejarlo caer y con un golazo puso el 2-0 en el primer partido de la fase previa de la Champions League que disputa esta temporada.

El nacido en Santa Marta venía de anotar el fin de semana pasado cuando hizo su debut en las redes de forma oficial con la camiseta de los “Celtas” en la Copa de la Liga de Escocia. Durán, que bajo las órdenes de Martin O’Neill juega más tirado a los costados, le recuerda al estratega escocés cada vez que puede que su lugar es jugar de centrodelantero. Como lo describe Sebastián Botero, su técnico en las inferiores del DIM, Durán es “misterio”; nunca se sabe cómo va a definir. Puede hacer goles dentro del área como todo buen delantero y también tiene destellos de supercrack, tal como el gol que anotó ante los austriacos. El primer tiempo finalizó con el 2-0 a favor de los de Glasgow. En la segunda mitad, el ritmo no bajó. Si bien el Lask Linz tuvo oportunidades para el descuento, la correcta asociación en ataque de Durán con el delantero danés, Kasper Hogh, siempre insinuó que el peligro no terminaría. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Al minuto 66, Camilo Durán anotó su segundo tanto de la noche, esta vez de pierna izquierda, pero de nuevo colocando el balón al ángulo. Con una jugada que inició desde la defensa, el Celtic llegó tocando al mejor estilo de los equipos de Pep Guardiola para que el colombiano finalizara con un remate seco hacia el palo de la mano derecha del guardameta Lukas Jungwith.

Camilo jugó hasta el minuto 83, momento en el que le dio cambio a Haissem Hassan. En el momento que salió el colombiano del terreno de juego, todo el Celtic Park se rindió en aplausos ante su nuevo jugador. “Pescaíto” parece que se ganó rápido el cariño de los fanáticos del Celtic, el club más laureado de Escocia. Según la plataforma Sofascore, Camilo Durán tuvo la puntuación más alta del partido con 8,9. El samario remató 6 veces, 4 de ellas al arco, y anotó 2 goles, siendo el más influyente en ataque. En cuanto a pases, conectó 28 de 33 intentados (28%) y culminó el partido con ayuda en defensa con 4 acciones en recuperación. Con goles y sacrificio, Camilo pelea por un lugar en la próxima convocatoria de la selección Colombia.

La Champions, su competición favorita

No es la primera gran noche de Camilo Durán en Champions, aunque sí es la más mediática por el equipo donde milita. Hay que recordar que en la temporada pasada, 2025/26, el cafetero anotó 5 goles en 10 partidos de la fase de liga en este torneo con el Qarabag FK de Azerbaiyán. Esto es un indicio de algo que ya le confirmaba Sebastián Botero a este medio: “Camilo se crece en los grandes escenarios. Es un rebelde”. La próxima función de Champions League para Camilo Durán y el Celtic será el martes 25 de agosto, cuando visiten al Lask Linz en el duelo de vuelta de este partido que terminó en goleada a favor de los “Celtas”.