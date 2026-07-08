Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

Mientras se encontraba haciendo ejercicio en una de las máquinas de un reconocido gimnasio del barrio El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol y la Policía de Canadá capturaron al canadiense Arif Jhuman, quien es investigado por narcotráfico y tráfico de armas en su país y en Estados Unidos. El extranjero, de 40 años, fue sorprendido por los uniformados, quienes sin mediar palabra llegaron al establecimiento y con una orden de captura entraron al lugar para proceder con la detención de este extranjero, quien tenía orden de captura mediante circular roja de Interpol.

Era buscado en Canadá porque tiene una sentencia vigente de nueve años y 11 meses de prisión por porte y tráfico de estupefacientes, según una orden de un tribunal del estado de Ontario. Además, tenía un proceso en su contra desde 2023, luego de que incumpliera las normas de la libertad condicional tras su captura ese año en un suburbio de Toronto por estos mismos delitos. Además, en diciembre del año pasado las autoridades de Tampa, Estados Unidos, le imputaron cargos por el delito de porte y tráfico de armas y por tener relaciones con redes de tráfico de fentanilo en el estado de la Florida, junto con otras cinco personas. Entérese: Así va la cifra de presuntos delincuentes extranjeros capturados en Medellín y el Valle de Aburrá durante 2026 Esto se produjo luego de la captura de dos personas en medio de una investigación relacionada con el tráfico de 100 armas de fuego mediante redes criminales de Canadá y Estados Unidos, para luego ser distribuidas en distintas partes del mundo. En medio de los operativos, fueron incautadas 29 de estas.

Sin embargo, luego del proceso judicial en su contra por la corte de la Florida, este extranjero optó por fugarse y esta sería la razón por la cual este extranjero llegó a Medellín, con el fin de tratar de ocultarse de las autoridades norteamericanas. Le puede interesar: Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa Ante esto, se emitió una circular roja de Interpol y mediante las investigaciones se pudo establecer que estaba radicado en la comuna 14 (El Poblado), a donde llegaron las autoridades para proceder con su detención en este gimnasio.

El extranjero fue trasladado, bajo fuerte custodia policial, a una estación de Policía para efectuar todos los trámites legales relacionados con esta detención y avanzar con el proceso judicial que surte en su contra. Con la captura de este canadiense, serían 27 los extranjeros que han sido caído en Colombia por distintos delitos, principalmente narcotráfico y tráfico de armas.

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