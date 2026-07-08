Exclusivo: este es el canadiense capturado por narcotráfico en un gimnasio de El Poblado, en Medellín

Mientras se encontraba haciendo ejercicio en una de las máquinas de un reconocido gimnasio del barrio El Tesoro, en la comuna 14 (El Poblado), agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Interpol y la Policía de Canadá capturaron al canadiense Arif Jhuman, quien es investigado por narcotráfico y tráfico de armas en su país y en Estados Unidos.
El extranjero, de 40 años, fue sorprendido por los uniformados, quienes sin mediar palabra llegaron al establecimiento y con una orden de captura entraron al lugar para proceder con la detención de este extranjero, quien tenía orden de captura mediante circular roja de Interpol.