Otro evento cancelado en Bogotá: impiden presentación de Ryan Castro por incumplimiento de requisitos legales

En medio de la serie de eventos que se han cancelado o han estado con incertidumbre en Bogotá, se suma la suspensión de un nuevo show en la capital. Se trata de la presentación de Ryan Castro en el centro de la ciudad.

El show del cantante paisa estaba programado para este viernes, 10 de octubre, a las 4:00 p. m. Allí, a través de una Live Session en la cancha del parque La Concordia, el artista urbano iba a presentar su nuevo proyecto musical Hopi Sendé.

Sin embargo, la Alcaldía de la localidad de La Candelaria argumentó que, aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad que permitía un aforo entre 150 a 500 personas, habría riesgo de superar esa convocatoria por la difusión realizada en redes sociales y la popularidad del artista.

“Nuestro deber es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de La Candelaria. El centro histórico es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley”, manifestó a través de las redes sociales la alcaldesa local, Angélica Angarita Serrano.