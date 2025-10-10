x

Otro evento cancelado en Bogotá: impiden presentación de Ryan Castro por incumplimiento de requisitos legales

El cantante paisa pretendía presentar su nuevo proyecto musical en el centro de Bogotá; sin embargo, las autoridades distritales no dieron el visto bueno.

  • A pesar de la cancelación de la Live Session de Ryan Castro, varios seguidores llegaron a la cancha del parque La Concordia. Fotos: Colprensa y Alcaldía de Bogotá.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 minutos
En medio de la serie de eventos que se han cancelado o han estado con incertidumbre en Bogotá, se suma la suspensión de un nuevo show en la capital. Se trata de la presentación de Ryan Castro en el centro de la ciudad.

El show del cantante paisa estaba programado para este viernes, 10 de octubre, a las 4:00 p. m. Allí, a través de una Live Session en la cancha del parque La Concordia, el artista urbano iba a presentar su nuevo proyecto musical Hopi Sendé.

Lea también: Otro concierto que se cae en Bogotá: cancelaron show en Movistar Arena y TuBoleta anuncia reembolsos

Sin embargo, la Alcaldía de la localidad de La Candelaria argumentó que, aunque el evento contaba con un permiso de baja complejidad que permitía un aforo entre 150 a 500 personas, habría riesgo de superar esa convocatoria por la difusión realizada en redes sociales y la popularidad del artista.

“Nuestro deber es proteger el patrimonio, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos de La Candelaria. El centro histórico es un espacio vivo que acoge la cultura, pero siempre desde la responsabilidad y el respeto a la ley, manifestó a través de las redes sociales la alcaldesa local, Angélica Angarita Serrano.

Otro de los impedimentos encontrados por las autoridades data sobre la póliza de responsabilidad civil que correspondía al Movistar Arena y no al parque La Concordia.

“Tras la verificación de los documentos por parte de las entidades distritales, se estableció que el evento no cumplía con la reglamentación exigida por el Decreto 599 de 2013, correspondiente a la Ley de Espectáculos Públicos. El certificado SUGA presentado no se ajustaba a la magnitud del evento, que debía clasificarse como de media o alta complejidad”, dice el comunicado de la Alcaldía.

Por el momento el artista no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Las autoridades advirtieron que en caso de que Ryan Castro o la productora insistan en realizar el evento sin la debida autorización, deberán asumir las consecuencias jurídicas correspondientes.

Siga leyendo: Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín!

