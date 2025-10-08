Un concierto memorable, así fue el regreso de Guns N’ Roses en Bogotá, ¡y sigue Medellín!

*Por Sergio Villamizar Al filo de las ocho de la noche de este martes empezaron a sonar los primeros acordes de guitarra de Welcome to the jungle en el escenario de Vive Claro de Bogotá, y más de 30.000 personas estallaron de alegría al ver a Axl Rose, Slash y Duff McKagan, legendarios integrantes de Guns N’ Roses, en vivo y en directo, en un concierto que estuvo a punto de no realizarse. Desde meses atrás, buena parte de la boletería para este show se había vendido, siendo el segundo concierto oficial del Vive Claro, el nuevo escenario capitalino para grandes espectáculos, con una capacidad superior a los 40.000 espectadores, y que ha estado rodeado de polémica desde su construcción. Puede leer: La SIC abrirá una investigación tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá Hace tan sólo diez días, miles de personas se quedaron a las afueras de este mismo escenario, con las ganas de ver al rapero norteamericano Kendrick Lamar, a minutos de la hora oficial del show, se anunció que el espectáculo había sido cancelado por falta de algunos permisos por parte de la alcaldía de la ciudad. Los siguientes días fueron de total polémica, entre las entidades de la Alcaldía que anunciaban que eventos como el festival de Luis Alfonso en el estadio El Campín, el Festival Salsa al Parque, que es organizado por la propia administración, y el concierto de Guns N’ Roses, no contaban con los permisos.

Para fortuna de todos, las autorizaciones fueron apareciendo, y el pasado sábado los organizadores anunciaron que Guns N’ Roses sí estaría de nuevo en los escenarios colombianos, pero pese a ello, aún existía la incertidumbre. ¿Podría repetirse lo ocurrido con Kendrick Lamar?

Así fue el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Axl Rose, de 63 años, en el escenario del Vive Claro en Bogotá. FOTO: Cortesía Guns N’ Roses.

Quizás, por ello, los fanáticos de la legendaria banda de Hollywood, California, llegaron muy temprano al Vive Claro, pese a que la mayor parte del lugar cuenta con silletería numerada, en unas graderías en metal que habían sido puestas en duda, por el movimiento que se generaba en ellas cuando la gente saltó en la presentación de Green Day, el primer concierto oficial en este escenario ubicado en el occidente de Bogotá. Algunos de los asistentes entraron gratis. Tras la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, los organizadores decidieron realizar la devolución del dinero de las entradas, incluido el precio del uso de venta de la misma, y además, le obsequió una entrada a cualquiera de los siguientes conciertos de la programación del Vive Claro, incluido Guns N’ Roses y Shakira. Puede leer: Estéreo Picnic 2026: Line Up por días, artistas confirmados y precios de boletas Para tranquilidad de todos, la música en vivo empezó a sonar a las 6:40 p.m. La también legendaria banda colombiana Las 1280 Almas realizó un rápido repaso por sus más de 30 años de carrera artística, en tan sólo 40 minutos de presentación. Un excelente abrebocas local.

Los gunners no se hicieron esperar mucho, a las ocho de la noche, sus tres integrantes originales, más cuatro músicos más, arrancaron dos horas y 50 minutos en un repaso de cerca de 29 canciones, por lo mejor del repertorio de Guns N’ Roses, en especial, el publicado entre mediados de los años ochenta e inicios de los noventa. Sólo clásicos. Axl Rose ya ha pasado a la historia como una de las voces más potentes en la historia del rock, pero el tiempo, los excesos y el poco cuidado ha generado estragos en su voz. Sin embargo, en escena, aún se puede disfrutar de momentos únicos de su interpretación, más aún si se tiene en cuenta que sus presentaciones casi duran tres horas, y las dificultades que trae el cantar a la altura de Bogotá. No desentonó Axl y se entregó al público en una muestra de madurez interpretativa muy alejada de sus excesos 30 años atrás. Puede leer: Kraken II: la obra maestra que regresa con más fuerza treinta y seis años después Los solos de guitarra de Slash ya pagan la boleta. Desde Welcome to the jungle, You could be mine, el imponente inicio de Sweet child’ on mine y November rain, fueron momentos mágicos al verlo con su pinta de siempre, pantalón de cuero, sombrero negro y gafas oscuras.

Slash en el primero de los dos conciertos en Colombia. FOTO: Cortesía Guns N’ Roses

Como curiosidad, llevaba una camiseta de Iron Maiden, lo que en los años ochenta o noventa, era impensable que una banda como Guns N’ Roses llevará en escena la camiseta de otra mítica agrupación. Uno de los momentos memorables del concierto fue la interpretación de Civil War, una canción con más de 30 años y que denuncia el flagelo de la guerra, sirvió de marco para que Axl tomara del público una bandera de Palestina y se arropara con ella.