¿Por qué el país donde vive un paciente puede determinar si sobrevive al cáncer?

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su nuevo informe sobre la situación del cáncer en el mundo en el que la principal conclusión es que hoy las probabilidades de sobrevivir a la enfermedad dependen, en gran medida, del país donde vive el paciente y de su situación socioeconómica.
El documento, realizado junto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) y titulado Global status report on cancer 2026: the future we choose together, tiene cerca de 300 páginas en las que se describe el panorama de la segunda causa de muerte en el mundo.
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Según el informe, en 2024 se registraron 20,6 millones de nuevos casos de cáncer, distribuidos casi por igual entre hombres y mujeres. La proyección de la OMS es que esa cifra aumente hasta alcanzar los 35 millones de diagnósticos anuales en 2050, debido principalmente al envejecimiento.
Sin embargo, el impacto ocasionado por la enfermedad llegará más allá de los pacientes. Si se tienen en cuenta a familiares y cuidadores, la organización calcula que alrededor del 92% de la población mundial se verá afectada por el cáncer al menos una vez a lo largo de su vida, aunque solo una de cada cinco personas lo desarrollará directamente.