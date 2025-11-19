Cancillería envió nota verbal a EE. UU. solicitando retirar al presidente Petro de la Lista Clinton, ¿servirá de algo?

La Cancillería informó este miércoles que envió una nota verbal al Gobierno de Estados Unidos para solicitar explicaciones sobre por qué el presidente Gustavo Petro fue incluido el 24 de octubre de 2025 en la Lista Clinton y pedir formalmente que su nombre sea retirado.

En una entrevista con la Agencia EFE, la canciller Rosa Villavicencio explicó que la nota verbal enviada a Washington solicita los motivos concretos que llevaron a incluir al presidente en la Lista Clinton, y plantea la exclusión inmediata del mandatario: “es bastante injusta, es como un castigo a Colombia en cabeza del presidente, que es el jefe de Estado y el presidente legítimo de nuestro país”, dice la canciller sobre el tema.

También señaló que esta medida afecta la presencia internacional de Colombia y limita su capacidad de interlocución en escenarios oficiales en el exterior. La canciller considera que es “una situación muy negativa: tanto para Petro como para el país, ya que “no hay ninguna evidencia que respalde su inclusión en esa lista”.

Además, recordó que la Casa Blanca justificó la sanción alegando un supuesto rol del mandatario en el tráfico ilícito de drogas, el aumento de la producción de cocaína y la entrega de beneficios a organizaciones criminales.

Washington también mencionó la filtración por parte de Petro de un memorando de inteligencia financiera relacionado con el caso Pegasus, un episodio que derivó en sanciones contra Colombia en materia de lucha contra el lavado de activos.