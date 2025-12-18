x

Canción de Navidad, la clásica historia navideña que podrá verse este fin de semana en el Teatro Pablo Tobón Uribe

Este fin de semana, el clásico Cuento de Navidad, de Charles Dickens, llega al escenario del Teatro Pablo Tobón Uribe en formato de teatro musical. La obra, inspirada en la historia de Ebenezer Scrooge y su transformación en la víspera navideña, tendrá funciones hasta el domingo.

  • Ebenezer Scrooge es el protagonista de Canción de Navidad. FOTO: Cortesía Teatro Pablo Tobón Uribe
El Colombiano
hace 1 hora
En la Navidad, además de desempolvar las luces y las decoraciones del árbol, regresan las historias navideñas: aquellos relatos entrañables que fueron pensados o que sentimos propios de los días decembrinos. Una de esas es Cuento de Navidad, la novela corta publicada en 1843 por el escritor británico Charles Dickens.

Lea: No deje de ir a verlos: cinco pesebres para visitar esta Navidad en Medellín

El protagonista de esta historia es Ebenezer Scrooge, un hombre egoísta y al que poco le gustaba esta época, quien se transforma luego de recibir una visita de varios fantasmas en la madrugada del día de Navidad. Es ese relato el que estará este fin de semana en el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde hasta el domingo se presentará Canción de Navidad, show de teatro musical basado en la obra de Dickens.

Esta es una producción de la Academia Musicreando, Comfenalco Antioquia y el Teatro que busca celebrar la Navidad con una historia que desde la literatura y el cine –ha sido llevado a la gran pantalla en varias ocasiones como con las películas Los fantasmas de Scrooge (2009) y Cuento de Navidad (1970)– reflexiona sobre el significado de esta época de unión y generosidad.

En esta puesta en escena, los asistentes podrán ver la visita que los tres espíritus de la Navidad, pasado, presente y futuro, le hacen al señor Scrooge. En total habrá 20 artistas en escena y el repertorio del show está conformado por diez canciones que cuentan con arreglos del maestro Juan José Arango. Además de esta decena de piezas que adentrarán a los espectadores en la transformación de Ebenezer, en la presentación también se incluirán siete canciones tradicionales navideñas que hacen parte de las tradiciones de esta época.

El show, que tiene una duración aproximada de una hora, es el producto de más de cuatro meses de preparación. Esta es la primera vez que Musicreando, Comfenalco y el Pablo realizan esta obra con un guion totalmente adaptado para teatro.

“El mensaje que queremos transmitir es que la verdadera magia de la Navidad surge cuando abrimos el corazón para ver y valorar a los demás, queremos recordarle a la gente que nunca es tarde para cambiar, reparar lo que hemos roto y elegir la bondad por encima del egoísmo”, aseguran los organizadores.

Las funciones del jueves, viernes y sábado serán a las 8:00 p.m., mientras que la del domingo comenzará a las 4:00 p.m. Las entradas están disponibles en La Tiquetera.

Siga leyendo: El Festival de Música Sacra finaliza este fin de semana en Jardín

