Más allá de Mi viejo: canciones para recordar a Piero

Nacido en Italia, educado en Argentina y con nacionalidad colombiana, Piero (Piero Antonio Franco De Benedictis) tuvo la fortuna de pasar a la memoria de varias generaciones de latinoamericanos por la canción Mi viejo, un himno infaltable en las celebraciones del Día del Padre. Sin embargo, su repertorio musical es mucho más amplio que esa canción y da cuenta de su trayectoria artística y humana. Aquí una lista de algunos temas para recordar al cantante que murió en Buenos Aires este 7 de octubre.

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En 1969, con el sello CBS, Piero publicó el disco Mi viejo, que tiene la canción más famosa de su carrera. No obstante, en ese disco incluyó el tema Tengo la piel cansada de la tarde, compuesto a cuatro manos por el músico y Jose Tcherkaski, que también firmó Mi viejo. La letra de Tengo la piel cansada de la tarde registra los reclamos amorosos de un hombre que le pregunta al ser de sus desvelos por su lugar espacial y sentimental. “Tengo/ La piel cansada de la tarde gris tan gris/ Guardo/ Guardo los verdes, verdes de tu bosque”, es el inicio de la primera estrofa.