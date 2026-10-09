¿Está temblando más en este 2026? Este es el promedio histórico de terremotos en el mundo

En lo que va del 2026, la Tierra se ha sacudido y ha provocado fuertes movimientos en Indonesia, Venezuela, Colombia, Filipinas y otros países en Asia y América principalmente, siendo el más reciente un temblor en Panamá de magnitud 7,7. En total, van 13 temblores mayores a magnitud 7.0 en el año. La lista de los temblores más fuertes del presente año comenzó el 22 de febrero en Malasia con un sismo de 7,1 de magnitud. Al mes siguiente, en Tonga, se registró un temblor de 7,5. Vanuatu marcó un temblor de 7,3 el 30 de marzo. Para el mes de abril, la actividad se intensificó en el continente asiático con un temblor de 7,4 en Indonesia y un terremoto de similar magnitud en Japón el 20 de abril. El primer semestre del 2025 cerró con tres grandes sismos. Uno en Indonesia el 7 de junio de 7,8 y los dos temblores en Venezuela que destruyeron parte importante del país sudamericano el 24 de junio con terremotos de 7,2 y 7,5. En julio, a pocos días de haber sido anfitrión del Mundial 2026 de fútbol, un temblor de 7,3 sacudió las costas del estado de Chiapas. Para el mes de agosto, la actividad telúrica tocó a Colombia donde un temblor de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó se convirtió en el más fuerte de la década en el país. Con el terremoto de Indonesia de 7,7 el 15 de agosto, un temblor de 7,2 según el Instituto Geofísico del Perú el 20 de agosto (ajustado después por el USGS a 6,7) y el ocurrido el 9 de octubre en Panamá de 7,7 se completaron a falta de dos meses y algunos días para que se acabe el año un total de 13 terremotos que superan los 7 grados de magnitud.

Estos son los 13 grandes terremotos del 2026. Foto: Imagen creada con inteligencia artificial

Parecería que el 2026 estaría presentando un aumento en su actividad sísmica; sin embargo, no estaría alejado del promedio estimado de terremotos de magnitud mayor a 7 que ocurren en un año. Según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en un año pueden percibirse 16 grandes terremotos, de los cuales 15 tienen magnitud entre 7,0 a 7,9 y al menos uno es de 8,0. Igualmente, pueden ocurrir entre 130 y 150 terremotos al año de magnitud entre 6,0 a 6,9 y se pueden contabilizar entre 1.500 y 1.700 temblores entre 5,0 a 5,9. Lea también: Videos | Así se vivió el terremoto de este viernes en Panamá Aunque en sí estos han sido los registros, cabe resaltar que esto no implica que cada año ocurra exactamente la misma cantidad de eventos. Evidencia de eso han sido los últimos 6 años, donde ya, con lo ocurrido en el 2026, se igualaría el número de sismos mayores a magnitud 7,0 del 2021, donde ocurrieron 13 temblores. En el 2022 la actividad bajó a 4, mientras que para el 2023 aumentó a 15. En el 2024 hubo 8 terremotos de gran magnitud, mientras que en el 2025 fueron 9. En este recopilado histórico, las autoridades geológicas internacionales registran el 2010 como el año con mayor actividad, teniendo un total de 23 terremotos mayores a magnitud 7,0.

¿Por qué hay la sensación de que aumentó la actividad sísmica?

Si bien la cantidad ha estado en el promedio que tienen registradas las autoridades geológicas, los sismólogos sí han detectado varias casualidades que han ayudado a que aumente la percepción de un aumento en la actividad telúrica a nivel mundial. Una de ellas, ha sido la ubicación en zonas densamente pobladas. Los expertos han subrayado que la mayoría de los sismos de gran magnitud ocurren en los océanos o en áreas despobladas, sin embargo, cuando coinciden con centros urbanos o regiones con infraestructura vulnerable como lo ocurrido en Venezuela, Colombia y Filipinas, las pérdidas humanas y los colapsos estructurales generan una enorme conmoción pública. Otro factor que han detallado los sismólogos es que en el comportamiento normal de los terremotos, puede pasar que estos no ocurran distribuidos de manera uniforme, sino en “rachas” temporales de varios eventos concentrados en pocas semanas.

No hay que descartar que la red mundial de estaciones sismológicas ha crecido drásticamente, lo que permite detectar y registrar réplicas y microsismos que hace medio siglo pasaban desapercibidos, sumándose además el uso de sensores digitales en teléfonos inteligentes. Con esto, los sismólogos han concluido que no está temblando más que antes sino que ha aumentado la cantidad de personas viviendo en zonas expuestas, la tecnología para detectar el movimiento del suelo y la velocidad con la que las personas se enteran de los eventos. Siga leyendo: ¿En realidad sirven las montañas de Antioquia como escudo frente a los terremotos? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas