Mansiones, ganadería y lujos: así era la vida del hombre que habría lavado dinero para el ELN durante décadas

El supuesto ganadero Gildardo Quinchía Giraldo, capturado este 15 de septiembre, sería uno de los eslabones más importantes de una red de blanqueo internacional vinculada a la guerrilla del ELN. Según informó El Tiempo, Quinchía tendría una investigación activa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como lujosas propiedades y vehículos.
Cabe recordar que su aprehensión fue reportada este 15 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien dijo que “Quinchía era requerido por la justicia por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos”.
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El primer mandatario agregó que “de acuerdo con la investigación, (Quinchía) habría participado en la movilización de más de $33.000 millones provenientes de actividades ilícitas asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera en Meta y Arauca.
Además, según el jefe de Estado, el capturado es primo de alias Pablito, tercer cabecilla del comando central del ELN.