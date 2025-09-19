Atención: capturaron al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel

El exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, fue capturado por la Policía Nacional en la mañana de este viernes en este municipio del Urabá antioqueño.
Aunque todavía no se conocen los motivos de su captura, EL COLOMBIANO pudo confirmar que esta fue ordenada desde Bogotá y contó con el acompañamiento de la Policía de Urabá.
Según fuentes judiciales, la captura está motivada por “delitos contra la administración pública”.
Rangel, hay que recordar, fue el ganador de las elecciones regionales del 2023 con el 50% de los votos (28.092) en su municipio pero fue destituido en enero de este año por incurrir en doble militancia, pues aunque aspiró al cargo por el Partido Liberal, hizo campaña por el movimiento Indenpendientes, del exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Daniel Quintero.