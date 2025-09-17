Aguas Vivas: en el expediente hay casi 4.000 pruebas contra el exalcalde Daniel Quintero y sus aliados

Al exalcalde Daniel Quintero, nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares que están acusados de presuntas irregularidades que le habrían ocasionado detrimento patrimonial a Medellín les llegó la hora de la verdad con la radicación del escrito de acusación en su contra por parte de la Fiscalía.
Al conocer la noticia, Quintero expresó beneplácito en su cuenta de X (antes Twitter) al indicar: “Se acabó la etapa de imputación en Aguas Vivas. Llegó la hora de mostrar las pruebas. Les voy a tumbar el montaje judicial que me hicieron para sacarme de la presidencia”.
No obstante, para el exmandatario y sus alfiles implicados en este caso será todo un reto desmontar casi 4.000 pruebas con las que la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción pedirá la condena de estas 13 personas por los presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos.
“Nuevamente, con sus mentiras, lo que busca Quintero es generar distractores; las pruebas son contundentes y confiamos en la Justicia. Finalmente quien está siendo llamado a la justicia es el”, dijo por su parte el secretario general de la Alcaldía, Sebastián Gómez.