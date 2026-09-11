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Capturado el hombre que atacó a un vigilante con una piedra; alcalde de Bogotá dio detalles

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la captura del hombre que agredió un guarda de seguridad el pasado 5 de septiembre en Modelia, Bogotá. La Fiscalía avanza con la audiencia.

  • Momento en el que el hombre golpea con una piedra al vigilante en Modelia, Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
    Momento en el que el hombre golpea con una piedra al vigilante en Modelia, Bogotá. Foto: captura de video @ColombiaOscura
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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El hombre señalado de atacar por la espalda a un vigilante en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, fue capturado, según confirmó este jueves 11 de septiembre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, de acuerdo con la información entregada por el mandatario.

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“Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia”, escribió Galán en X al informar sobre el resultado de la investigación.

Según explicó el alcalde, el detenido no solo estaría relacionado con la agresión al guarda ocurrida el 5 de septiembre, sino que también habría amenazado a otro ciudadano. Por ese segundo hecho, indicó, actualmente tiene una medida de aseguramiento.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que adelanta la audiencia en la que se definirán las imputaciones correspondientes por el ataque contra el vigilante: “En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”, escribió Galán.

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El ataque al vigilante quedó registrado en video

La agresión ocurrió mientras el vigilante realizaba labores de patrullaje en el sector. En las imágenes se ve cuando el hombre se acerca por detrás y le lanza una piedra contra la cabeza.

El golpe hizo que el guarda, identificado como Ricardo Rodríguez, quedara inconsciente. Después del ataque, el agresor habría tomado algunas de sus pertenencias y abandonado el lugar.

Las imágenes de la agresión fueron difundidas ampliamente en redes sociales y permitieron visibilizar el caso mientras las autoridades adelantaban las labores para identificar al responsable.

Rodríguez sufrió un trauma craneoencefálico y fue trasladado al Hospital de Kennedy. Su estado de salud había sido reportado como grave, mientras el Distrito brindaba acompañamiento a sus familiares.

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