¡Atención! Cogieron al sobrino de periodista María Victoria Correa por su asesinato y el de su hermana en Envigado, Antioquia

Las autoridades detuvieron al menor de 17 años que se encontraba en el restaurante cuando ocurrió el crimen de las hermanas que dejó a una más lesionada.

  Dentro de este restaurante ocurrió el asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana María Norelia. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
    Dentro de este restaurante ocurrió el asesinato de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana María Norelia. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 18 minutos
Santiago Olivares Tobón

Los agentes del CTI de la Fiscalía aprehendieron en las últimas horas a uno de los familiares de la periodista María Victoria Correa Ramírez y de su hermana, ambas asesinadas el pasado 28 de marzo dentro de una panadería de Envigado. Al parecer, se trataría del adolescente de 17 años que se encontraba dentro del establecimiento al momento del ataque y a quien le estarían celebrando su cumpleaños.

La detención se produjo en las últimas horas en Envigado, luego de que este menor fuera vinculado dentro de este proceso por parte de los autores materiales, quienes llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para ser condenados a 17 años y seis meses de prisión.

Espere ampliación...

