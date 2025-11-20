¿Negocio familiar? Capturaron en un hurto en El Poblado al hermano de reconocido ladrón de relojes Rólex

Las autoridades de Medellín dieron un nuevo golpe contra el hurto con la captura en flagrancia de dos hombres, de 21 y 30 años, quienes intentaban cometer un robo en un establecimiento comercial en el sector del parque de la UVA de El Poblado. Los dos sujetos intimidaron a las víctimas con un arma de fuego tipo revólver, pero fueron sorprendidos por los trabajadores del lugar y, posteriormente, perseguidos y detenidos por las patrullas con apoyo ciudadano. Entérese: Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín De acuerdo con las primeras verificaciones, uno de los capturados habría ingresado al local para observar los movimientos internos, mientras el segundo intimidó a las personas presentes con un arma de fuego. Este elemento fue arrojado a la vía pública al notar la presencia de los funcionarios. El operativo se dio gracias a un trabajo entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con uniformados de la estación de El Poblado. En este también fueron incautadas dos motocicletas con placas alteradas, dos celulares, el arma de fuego con cuatro cartuchos, así como otros elementos utilizados para la comisión del delito.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Las verificaciones realizadas por las autoridades permitieron establecer que uno de ellos sería hermano de alias “Monorolex”, antiguo cabecilla del grupo delincuencial organizado “La Terraza”, asesinado en agosto de 2025 en el barrio Aranjuez.

El asesinato de “Mono Rolex”

Cuando se movilizaba en su carro particular por una calle del barrio Manrique Central, de Medellín, sujetos en moto balearon a un hombre conocido como Mono Rolex, uno de los históricos integrantes de la banda Los Rolex, una estructura dedicada al hurto de relojes y objetos de alta gama en los barrios más exclusivos de Medellín. Juan Pablo Estrada Builes, de 27 años, iba en un carro Nissan March por la carrera 41 con la calle 71, en este barrio de la comuna 3 (Manrique), en el nororiente de la ciudad, cuando ocurrió el ataque. Sus atacantes le dispararon en la cabeza, los brazos y el pecho, dejándolo gravemente herido.

Estrada Builes, quien se presentaba como comerciante de ropa, era señalado en la actualidad como uno de los cabecillas de la banda Los Rolex, de la cual formó parte al menos hasta 2019, cuando en febrero de ese año las autoridades lo capturaron en el barrio Campo Valdés, nororiente de Medellín, luego de ser señalado de participar en algunos de los robos más significativos de ese tiempo.

La banda Los Rolex es conocida de esa manera por su predilección por buscar víctimas que luzcan relojes de marcas lujosas como la que les da el nombre u otras como Cartier, Hublot, TAG Heuer o Piguet, que en el mercado se pueden conseguir en no menos de $10 millones. No obstante ese historial criminal, tras su fallecimiento, a “Mono Rolex” lo despidieron por todo lo alto en Manrique, con música, pólvora y homenajes en su sepelio.



Siga leyendo: Vendetta en La Terraza incrementa homicidios en 90% en 4 comunas de Medellín: ¿qué pasó?



Preguntas frecuentes sobre el tema: