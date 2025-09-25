Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe

El hijo de Diego Marín Buitrago, el temido zar del contrabando conocido como ‘Papá Pitufo’, fue arrestado en la madrugada de este miércoles por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la sede la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de Cartagena, tras presuntamente apuñalar a su esposa en medio de una discusión.

Versiones entregadas a El Universal señalan que Juan Diego Marín Franco se habría lesionado tras dejar gravemente herida a su compañera sentimental en un alojamiento de renta corta en el sector de los Moros.

Ambos fueron trasladados al Hospital Serena del Mar, y posteriormente detuvieron al hombre para presentarlo este jueves ante un juez con funciones de Control de Garantías por los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio y feminicidio.

La captura de Juan Diego Marín ya fue legalizada y el próximo martes 30 de septiembre se realizará la audiencia para determinar si se le otorgará la medida de aseguramiento, con base en el material probatorio que presentará la Fiscalía para sustentar la acusación. La tipificación de los delitos podría cambiar conforme avance la condición clínica de la víctima, identificada como María Andrea Arango, quien fue sometida a cirugía y se encuentra bajo observación médica.