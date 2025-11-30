¡Que pague! Capturaron al señalado de matar al papá en La Ceja, Antioquia

Identifican a la banda que asaltó joyería en Bucaramanga en medio de balacera: un muerto y cinco capturados

Las autoridades revelaron quiénes participaron en el violento asalto al centro comercial Cabecera, donde un policía y un delincuente murieron. Además, buscan a otros seis integrantes de la banda y ofrecen $100 millones por información.