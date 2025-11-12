Carbonera más grande de Amagá, Antioquia, cerraría tras 64 años: 240 mineros están en el aire

La empresa Carbones San Fernando, una de las minas más emblemáticas del sector carbonífero en Colombia y la más grande de la cuenca de La Sinifaná, entró en proceso de liquidación, dejando sin empleo a más de 240 mineros.

La situación, al parecer, se produce en medio de una crisis económica que se venía gestando desde hace más de una década y que hoy pone en riesgo una de las principales fuentes de sustento del municipio y de la región. Según la Superintendencia de Sociedades, el representante legal de Carbones San Fernando SAS informó que la empresa tiene cuentas por pagar vencidas por gastos de administración que ascienden a $4.198 millones.

Le puede interesar: Golpe a la minería ilegal: Policía incautó 500 kilos de cianuro y más de 200 barras de explosivos del Clan del Golfo en Antioquia

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) indicó que la situación es más grave de lo que parece, pues no existe un flujo de caja suficiente para hacer frente a la deuda.

“Después de un proceso de reorganización que fracasó, el proceso de liquidación se dio bajo la premisa de la inviabilidad que se presenta por las deudas con los acreedores y se reveló que solo tenían $59 millones en activos para cubrir semejante deuda”, explicó Rubén Darío Gómez Cano, secretario de Conalminercol.

La crisis económica de la empresa ha sido producto de un cúmulo de factores, siendo el principal la tragedia de 2010, en la que 73 mineros perdieron la vida en un socavón de la compañía.

“Esa tragedia fue el punto de quiebre. Las indemnizaciones, los procesos judiciales y el rescate causaron un impacto económico enorme. Desde entonces, la empresa empezó a tener retrasos en los pagos, a reducir personal y a operar con pérdidas”, afirmó Juan Pablo Agudelo, presidente del Consejo Municipal de Planeación y líder del municipio.

Adicionalmente, la empresa enfrenta otras dificultades, pues, según afirman líderes del sector, tiene socavones muy alejados de la bocamina, lo que representa un alto costo de operación, además del consumo de las reservas de carbón, que ya no la hacen lo suficientemente viable para una explotación a gran escala.

El desolador panorama dejaría solo dos opciones: la inyección de capital por parte de un nuevo inversionista o la venta de sus activos para dar cierre definitivo a sus operaciones. Según líderes de la zona, Carbones San Fernando llegó a tener más de 500 trabajadores, pero con el paso de los años esa cifra fue disminuyendo a medida que la crisis se profundizaba.

Entérese: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía