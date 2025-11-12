Golpe a la minería ilegal: Policía incautó 500 kilos de cianuro y más de 200 barras de explosivos del Clan del Golfo en Antioquia

En una ofensiva contra la minería ilegal, agentes de la Policía tendieron una redada en contra de una estructura señalada de almacenar múltiples insumos para esa actividad en la subregión del Nordeste antioqueño.
El operativo, que fue liderado por agentes de la Dirección de Carabineros de la Policía y apoyado por la Fiscalía General de la Nación, tuvo lugar en el municipio de Cisneros.
Allí, los uniformados irrumpieron en un sitio en el que estaban acopiados diversos explosivos, entre ellos 215 barras de indugel, 50 kilos de Anfo (Nitrato de Amonio - Aceite Combustible, por sus siglas en inglés), además de otros insumos como 400 metros de cordón detonante y 100 detonadores eléctricos.