Fiscalía radicó imputación de cargos contra el exministro Luis Fernando Velasco por corrupción en la UNGRD

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya no pudo seguir evadiendo el avance de la Fiscalía en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Durante meses observó cómo la justicia llamaba a declarar, uno tras otro, a exfuncionarios de alto nivel involucrados en las irregularidades, mientras su propio nombre aparecía de forma reiterada en testimonios y documentos.

Ahora, con su vinculación formal al proceso que indaga cómo se habrían desviado recursos públicos desde el propio Gobierno, la investigación, que llevaba varias semanas sin mayores movimientos, vuelve al centro de la agenda judicial y política del país.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía General radicó la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves y de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

Ambos exfuncionarios del Gobierno Petro, serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía pedirá cárcel para ambos exfuncionarios.

En desarrollo.