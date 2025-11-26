x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Fiscalía radicó imputación de cargos contra el exministro Luis Fernando Velasco por corrupción en la UNGRD

Los exministros Velasco y Ricardo Bonilla serán imputados por presuntamente haber hecho parte del entramado ilegal que saqueó recursos públicos.

  • Luis Fernando Velasco, exministro del Interior del Gobierno Petro. Foto: Colprensa
    Luis Fernando Velasco, exministro del Interior del Gobierno Petro. Foto: Colprensa
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 35 minutos
bookmark

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya no pudo seguir evadiendo el avance de la Fiscalía en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Durante meses observó cómo la justicia llamaba a declarar, uno tras otro, a exfuncionarios de alto nivel involucrados en las irregularidades, mientras su propio nombre aparecía de forma reiterada en testimonios y documentos.

Ahora, con su vinculación formal al proceso que indaga cómo se habrían desviado recursos públicos desde el propio Gobierno, la investigación, que llevaba varias semanas sin mayores movimientos, vuelve al centro de la agenda judicial y política del país.

Ante el Tribunal Superior de Bogotá la Fiscalía General radicó la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves y de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

Ambos exfuncionarios del Gobierno Petro, serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La Fiscalía pedirá cárcel para ambos exfuncionarios.

En desarrollo.

