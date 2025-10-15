x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Formulan cargos contra el exgerente de EPM Jorge Carrillo por contrato de $73.000 millones

La Personería investiga al alto exfuncionario, uno de los más cercanos al exalcalde Daniel Quintero, por presunto interés indebido en un jugoso contrato de seguridad.

  • El exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Foto: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano
    El exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. Foto: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 34 minutos
bookmark

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos en contra del principal exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero, Jorge Carrillo, por incurrir en presuntas irregularidades en un contrato avaluado en más de $73.000 millones.

Según informó el ente de control, el contrato aparece rotulado como el CRW251772 y tenía por objeto la “Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para el Grupo EPM”

Carrillo es señalado presuntamente de incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, una presunta falta “gravísima a título de dolo”:

“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de la oferta de la empresa Suportuno Servicio Ltda, a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de Empresas Públicas de Medellín”, expresó ese ente del Ministerio Público en un comunicado

Espere ampliación.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida