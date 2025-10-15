Formulan cargos contra el exgerente de EPM Jorge Carrillo por contrato de $73.000 millones

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos en contra del principal exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero, Jorge Carrillo, por incurrir en presuntas irregularidades en un contrato avaluado en más de $73.000 millones.

Según informó el ente de control, el contrato aparece rotulado como el CRW251772 y tenía por objeto la “Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para el Grupo EPM”

Carrillo es señalado presuntamente de incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, una presunta falta “gravísima a título de dolo”:

“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de la oferta de la empresa Suportuno Servicio Ltda, a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de Empresas Públicas de Medellín”, expresó ese ente del Ministerio Público en un comunicado

