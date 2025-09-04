x

Video | Así fue la presentación de Carlos Vives y Goyo en el show de Jimmy Fallon

Cantaron junto al pianista estadounidense Arthur Hanlon, con quien colaboraron en su más reciente disco 2 manos, 1 mundo.

  • Carlos Vives, Arthur Hanlon y Goyo estuvieron en el programa. FOTO Tomada de @carlosvives en Instagram
El Colombiano
hace 7 minutos
bookmark

Los artistas colombianos fueron los invitados especiales de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más exitosos de la televisión estadounidense. Carlos Vives y Goyo cantaron junto al pianista estadounidense Arthur Hanlon en la emisión de este martes 2 de septiembre.

Entérese: Maldy devuelve el reguetón a sus orígenes en su nuevo disco

Los ritmos que protagonizaron su presentación fueron el blues y la cumbia, rindiendo así un homenaje a la cultura latina.

En el programa, los cantantes interpretaron Goodbye, tema que hace parte del último álbum de Hanlon, 2 Manos, 1 Mundo. El pianista, conocido por colaborar con artistas latinos como Ángela Aguilar, Evaluna Montaner y Kany García, fue incluido recientemente en el listado de Billboard de los mejores discos latinos de lo que va del 2025.

Por su parte, Carlos Vives, uno de los grandes referentes de la música colombiana a nivel internacional, ha estado de celebración este año con el aniversario número treinta de su álbum La Tierra del Olvido. Goyo, quien anteriormente hacía parte de la agrupación ChocQuibTown, continúa con su carrera como solista y recientemente lanzó Pantera, su primer disco en solitario.

La transmisión del show de Jimmy Fallon ya cuenta con más de 25.000 visualizaciones. Fanáticos de los artistas han dejado su mensaje expresando orgullo por la representación colombiana en el programa. “Imposible no emocionarse con esos dos colombianos ahí”, “Este nivel de artistas colombianos en tan importante espacio y con tan grandes músicos” y “De Colombia para el mundo. Qué forma tan armoniosa de cantar la de Carlos y Goyo junto al maestro del piano” son algunos de los comentarios sobre la presentación en redes sociales.

Tanto Goyo como Carlos Vives aprovecharon para agradecerle a Fallon por la invitación en sus redes sociales. “Estuvimos en The Tonight Show gracias a nuestro amigo Arthur Hanlon que nos invitó a Goyo y a mí a cantar juntos nuestra canción Goodbye. Gracias, Jimmy, por tenernos. Eres increíble”, escribió el samario.

Recientemente, en julio, el colombiano J Balvin también cantó junto a Gilberto Santa Rosa en este mismo programa. Karol G, Maluma y Shakira son otros de los artistas que han sido invitados al show.

Siga leyendo: “Hay relatos sobre nuestra hispanidad que llevan odio a que somos españoles”: Carlos Vives

