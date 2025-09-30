“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le respondió a Ariana Grande tras sus críticas a Trump

La Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, no ha tenido reparos en responder de manera directa a celebridades que cuestionan sus políticas.

Esta vez fue Ariana Grande quien se convirtió en el blanco del gobierno Trump después de compartir en su cuenta de Instagram un mensaje crítico contra el republicano.

La cantante y actriz de 32 años, con más de 370 millones de seguidores en la red social, publicó en sus historias un texto en el que cuestionaba las medidas antimigración y hacía referencia a la comunidad LGBT.

Vea aquí: El video de 26 minutos con el que Ariana Grande ganó el premio MTV Video Music Awards 2025

Apenas asumió la presidencia, Trump eliminó los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) del gobierno. En el Pentágono esa medida abarcó la prohibición de reclutar soldados transgénero. Además, el magnate afirmó que solo se reconocerían dos géneros: masculino y femenino.

“Quiero hablar con los votantes de Trump, tengo una pregunta muy genuina. Han pasado 250 días. Ahora que los inmigrantes han sido arrancados violentamente de sus familias y las comunidades han sido destruidas, ahora que las personas trans han sido culpadas de prácticamente todo y viven con miedo, ahora que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros, ¿ha mejorado tu vida?”, indicaba el texto compartido por Grande.