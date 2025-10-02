Le salió otra “pata” al caso de Blessd: le piden a Westcol que se retracte por señalamientos de hurto a Iván Galindo

Al proceso penal por los supuestos delitos de secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte en contra del reguetonero antioqueño Stiven Mesa Londoño (Blessd), le ha aparecido un nuevo capítulo por cuenta de la controversia en redes sociales.
La firma de abogados Cadena y Asociados, que representa la defensa legal del empresario musical Iván Galindo Navia, publicó un comunicado en el que le da 48 horas al influencer Luis Villa (Westcol) para que se retracte de afirmaciones en contra de su cliente, a quien al parecer señaló de haber hurtado las joyas de Blessd que originaron el problema.
“De lo contrario, se solicitarán los correctivos judiciales correspondientes”, acotó la firma jurídica.
Le puede interesar: Blessd fue denunciado en la Fiscalía por secuestro, amenazas de tortura y obligar a muestras de sangre