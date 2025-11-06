Cayó en Medellín mujer que reclutaba a jóvenes para que llevaran drogas a otros países

Laura Inés Arroyave Rincón fue señalada por las autoridades de ser integrante del grupo delincuencial La Terraza, el cual estaría involucrado en actividades de tráfico de estupefacientes en varios países.

Según información recolectada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre enero de 2019 y octubre de 2022, esta estructura habría enviado drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa, Centro América y Sudamérica.

El material probatorio da cuenta de que esta red reclutaba a hombres y mujeres de diversos municipios de Antioquia y los convencían de viajar a diferentes destinos ocultando las sustancias ilícitas en el equipaje o en el cuerpo.

Los investigadores evidenciaron que Arroyave Rincón, al parecer, era la encargada de reclutar a los jóvenes para el envío de la droga, además habría viajado a Argentina con sustancias alucinógenas para la comercialización trasnacional.