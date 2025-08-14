Cementos Argos dispara su utilidad en 167% para primer semestre, mientras avanza en su reingreso a EE.UU.

Cementos Argos reportó un crecimiento del 167,3% en su utilidad neta durante el primer semestre de 2025, alcanzando $381.000 millones. El Ebitda acumulado llegó a $554.000 millones, con un margen del 22%, lo que supone una mejora de 55 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. La empresa atribuyó este desempeño a una gestión disciplinada del capital, mejoras en eficiencia operativa en todas las regionales y la ejecución del programa “De la Mina al Mercado” en Colombia. Puede leer más: Acciones de Sura y Argos subieron en primera semana tras romper enroque accionario Los ingresos acumulados fueron de $2,5 billones, mientras que el presidente de la compañía, Juan Esteban Calle, calificó los resultados como “muy satisfactorios en medio del complejo entorno” y reafirmó el “compromiso con clientes, accionistas y otros grupos de interés”.

Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos.

Apuesta estratégica de Cementos Argos: volver con fuerza a Estados Unidos

Uno de los hitos del semestre fue el avance en la estrategia de reingreso al mercado estadounidense. La cementera adquirió el 60% y control de un activo de agregados estratégicos en el Caribe, con acceso a puerto de aguas profundas y reservas para largo plazo. La proyección es producir hasta 8 millones de toneladas cortas anuales en 2030. Además, aseguró una opción de arrendamiento portuario en el sureste de Estados Unidos, donde la demanda insatisfecha de agregados supera los 93 millones de toneladas. La plataforma está diseñada para generar entre US$100 y US$150 millones de Ebitda (indicador contable que muestra cuánto gana una empresa con su actividad principal, antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) adicional hacia 2030. Además lea: Cementos Argos definió el reparto de acciones de Grupo Sura: estos son los detalles Por su parte, en Colombia, la compañía cerró el semestre con un Ebitda de $343.000 millones y un margen del 25,5% (95 puntos básicos más que en 2024). Se despacharon 2,3 millones de toneladas de cemento y 1 millón de metros cúbicos de concreto. El mercado de vivienda formal creció 24,9% en ventas frente al primer semestre del año pasado, impulsando la demanda. Entre los proyectos donde participa Cementos Argos figuran el Metro de Bogotá, Arena Primavera, Puerto Antioquia e Hidroituango.

Desempeño trimestral: eficiencia en Cementos Argos contra la caída de volúmenes

Entre abril y junio, los ingresos consolidados fueron de $1,28 billones, frente a $1,3 billones en 2024. El Ebitda trimestral alcanzó $295.000 millones (margen del 23%), 225 puntos básicos más que un año antes. Este resultado se logró gracias a disciplina en precios y eficiencia, que compensaron la caída en volúmenes de cemento (-4,4%) y concreto (-19,7%). La utilidad neta trimestral fue de $245.000 millones (margen del 19,1%).

