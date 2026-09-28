Cierran el paso a otro icónico cerro en Antioquia por daños ambientales: ¿cuál es?

Antioquia tiene un nuevo cerro con el paso cerrado. Corantioquia adoptó una restricción temporal de ingreso al sector de Cerro Plateado, en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla Cerro Plateado - Alto de San José, en jurisdicción de Salgar, suroeste antioqueño.

La medida prohíbe el acceso a visitantes, turistas, excursionistas, caminantes y operadores turísticos hasta que la corporación cuente con estudios técnicos sobre la capacidad de carga del área, lo que puede tomar hasta un año.

La decisión está fundamentada en el principio de precaución y cubre cualquier actividad que implique el ingreso: turismo, recreación, tránsito o excursionismo. En paralelo, la corporación pidió a la Alcaldía de Salgar reforzar la señalización y el control administrativo y policial en los senderos y puntos estratégicos de acceso.

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“Proteger nuestros ecosistemas es una tarea de todos. Invitamos a la ciudadanía a respetar las restricciones vigentes y a sumarse al cuidado de nuestras áreas protegidas para garantizar la vida y el agua en el territorio”, afirmó Arbey Osorio, director general encargado de Corantioquia.

La resolución ya está en vigor y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y procesos legales por afectación a los recursos naturales.

En el mismo comunicado, Corantioquia recordó que sigue vigente la restricción de acceso a la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará. La semana pasada, durante operativos de control en el territorio, la corporación impidió el ingreso de un grupo de turistas que pretendía ascender ignorando las prohibiciones.