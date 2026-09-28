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Cierran el paso a otro icónico cerro en Antioquia por daños ambientales: ¿cuál es?

La medida, basada en el principio de precaución, estará vigente por al menos un año mientras se adelantan estudios de capacidad de carga. No es el único: la Reserva Farallones del Citará también sigue cerrada, y el Páramo del Sol lleva cuatro años sin abrirse.

  • Cerro Plateado, en Salgar, suroeste antioqueño, tendrá el acceso restringido por un año. Foto: Corantioquia.
    Cerro Plateado, en Salgar, suroeste antioqueño, tendrá el acceso restringido por un año. Foto: Corantioquia.
El Colombiano
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hace 22 minutos
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Antioquia tiene un nuevo cerro con el paso cerrado. Corantioquia adoptó una restricción temporal de ingreso al sector de Cerro Plateado, en el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cuchilla Cerro Plateado - Alto de San José, en jurisdicción de Salgar, suroeste antioqueño.

La medida prohíbe el acceso a visitantes, turistas, excursionistas, caminantes y operadores turísticos hasta que la corporación cuente con estudios técnicos sobre la capacidad de carga del área, lo que puede tomar hasta un año.

La decisión está fundamentada en el principio de precaución y cubre cualquier actividad que implique el ingreso: turismo, recreación, tránsito o excursionismo. En paralelo, la corporación pidió a la Alcaldía de Salgar reforzar la señalización y el control administrativo y policial en los senderos y puntos estratégicos de acceso.

Lea más: Farallones del Citará podrían convertirse en Parque Natural: Corantioquia anunció recategorización con inversión internacional de $400 millones

“Proteger nuestros ecosistemas es una tarea de todos. Invitamos a la ciudadanía a respetar las restricciones vigentes y a sumarse al cuidado de nuestras áreas protegidas para garantizar la vida y el agua en el territorio”, afirmó Arbey Osorio, director general encargado de Corantioquia.

La resolución ya está en vigor y su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y procesos legales por afectación a los recursos naturales.

En el mismo comunicado, Corantioquia recordó que sigue vigente la restricción de acceso a la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará. La semana pasada, durante operativos de control en el territorio, la corporación impidió el ingreso de un grupo de turistas que pretendía ascender ignorando las prohibiciones.

El Páramo del Sol: cuatro años cerrado y los problemas persisten

El Cerro Plateado no es el primer caso ni el más antiguo. A menos de cien kilómetros en línea recta, el Páramo del Sol en Urrao lleva cuatro años con el acceso restringido y se ha convertido en un espejo de lo que ocurre cuando la presión turística supera la capacidad de un ecosistema frágil.

Desde 2022, Corpourabá ha prorrogado el cierre cuatro veces. La más reciente, mediante resolución del 1 de septiembre de 2026, extendió la restricción hasta el 31 de agosto de 2027.

Según Alexis Cuesta, director de la corporación, los estudios técnicos demuestran que persisten daños y presiones suficientes para no reabrir el paso. “Todavía persiste la degradación y persisten muchas presiones, incluso riesgos asociados al uso turístico y recreativo”, explicó.

Pese al cierre, el páramo sigue siendo vulnerado. En abril de este año, Diana Navarro —copropietaria de parte del predio y defensora del ecosistema desde hace décadas, siguiendo los pasos de su madre Matilde Montañez— encontró musgo levantado, frailejones caídos y pajonales arrasados por el paso de ganado.

Además, cientos de turistas, muchos de ellos extranjeros, siguen entrando además por accesos alternos, guiados por operadores no certificados.

Un estudio de capacidad de carga contratado en 2023 concluyó que sí es posible hacer turismo en algunas zonas del páramo, pero bajo condiciones difíciles de cumplir a corto plazo: una inversión de 5.000 millones de pesos en infraestructura y un sistema de operadores certificados. La capacidad calculada para la zona menos sensible era de apenas 22 personas al día; para la más frágil, de 8.

Lo que revelan el Páramo del Sol, los Farallones del Citará y ahora el Cerro Plateado es un patrón que se repite: ecosistemas que acumulan presión turística sin regulación hasta que la única salida es cerrarlos, con la esperanza de que el daño no sea irreversible.

Las corporaciones han encontrado en estas restricciones una herramienta para frenar el deterioro, pero su eficacia depende de una deuda pendiente: inversión en infraestructura, guardabosques permanentes y una ciudadanía que entienda que ciertos lugares no se visitan, se cuidan.

Entérese: Prorrogan un año más el cierre del páramo del Sol en Antioquia: ¿la medida sí está funcionando?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué restringieron el acceso a Cerro Plateado en Salgar?
Corantioquia aplicó el principio de precaución para suspender cualquier actividad turística, de recreación o senderismo en el Distrito de Manejo Integrado (DMI). La medida busca evitar un deterioro irreversible mientras la corporación elabora un estudio técnico sobre la capacidad de carga del ecosistema.
¿Qué sanciones existen por ingresar a estas reservas ambientales sin autorización?
El incumplimiento de los cierres expedidos por las corporaciones ambientales puede acarrear procedimientos sancionatorios bajo la Ley 1333 de 2009, que contempla multas económicas, de decomiso y eventuales procesos penales por afectación a los recursos naturales.
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