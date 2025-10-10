Charly García y Sting, juntos por primera vez: escuche la nueva canción de estos grandes de la música

Su historia musical se cruzó, por primera vez, en 1988, en el Festival Human Rights Now! de Amnistía International, que se llevó a cabo en el Estadio de River Plate ese año. Charly García y Sting se conocieron en ese escenario y de ahí en adelante había algo claro: la admiración mutua que ambos se profesaban. Justo este año se encontraron, en el Movistar Arena Buenos Aires, en el concierto que el artista británico dio a fines de febrero y ahí comenzó a gestarse una colaboración. Puede leer: Ya hay propuesta para reemplazar a Bad Bunny como artista principal del Super Bowl, ¿de quién se trata? 37 años después de ese primer encuentro graban su primera canción juntos; se demoraron. Quizá el trabajo individual les quitó tiempo y no encontraron el momento, pero como nunca es tarde, ahora un dúo entre Charly García y Sting es una realidad. Pero debía ser un día de octubre porque el décimo mes del año significa mucho para cada uno de ellos: Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) nació el 2 de octubre de 1951, y ese mismo año, 21 días después lo haría Charly (Carlos Alberto García) y es justo este viernes 10 de octubre que el mundo conoce esa canción que, con letra en inglés, compuso el músico porteño: In the city.

¿Cómo fue la grabación de esta canción?

Según precisó Sony Music, la disquera del tema, la grabación estuvo a cargo de Matías Sznaider, ingeniero de sonido de Charly, quien registró sus tomas en Buenos Aires. Por su parte, las grabaciones de Sting y Dominic Miller, músico de origen argentino miembro de larga data de la banda de Sting y quien grabó las guitarras se realizaron en Permanent Waves Studios, bajo la dirección de Tony Lake. “El tema fue masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound, el mismo ingeniero que estuvo detrás de Clics Modernos y de la mayoría de los discos de García como solista, dato que refuerza la continuidad y la calidad sonora de esta colaboración”, cuentan desde Sony.

Y es que la canción suena mucho a Charly, tiene su sello, se siente desde el primer acorde. También se supo que Charly se mostró 100% compenetrado con el arte que acompaña al lanzamiento: “Cada decisión estética fue tomada por él mismo, marcando así su inconfundible sello personal en todos los aspectos de la obra”, precisaron desde Sony. Y tanto Charly como Sting estaba muy felices con esta comunión musical. “Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”, dijo Charly. Sting, por su parte, afirmó: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él”.

Así se hizo el video de In the city