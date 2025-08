Cherry Vann hace historia como la primera arzobispa del Reino Unido y líder LGBTQ+ de la Iglesia en Gales

Con 66 años, Cherry Vann, obispa de Monmouth desde 2020, fue elegida por un colegio electoral integrado por clérigos y laicos de las seis diócesis galesas. Su nombramiento llega luego de la renuncia del anterior arzobispo, Andy John, quien dejó el cargo en junio tras revelaciones de una cultura institucional marcada por el abuso de poder, el alcohol y el mal manejo financiero en la catedral de Bangor. Aunque no hay acusaciones directas contra él, John asumió públicamente la responsabilidad de lo ocurrido bajo su liderazgo.

" Ser mujer ya era difícil. La sexualidad , al menos, se puede ocultar. Pero no se puede esconder que eres mujer ”, expresó Vann. “Durante años enfrentamos mucho rechazo, pero con el tiempo, ese rechazo se fue transformando. Eso es lo que espero también con el tema de la sexualidad: que podamos estar en desacuerdo y aun así reconocernos como hijos de Dios ".

La ahora arzobispa comparte su vida desde hace más de 30 años con Wendy Diamond, su pareja, con quien formalizó una unión civil. En 2020, cuando se desempeñó como obispa de Monmouth, hizo pública su relación por primera vez. Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no está permitido en la Iglesia en Gales, sí se permiten las uniones civiles y, desde 2021, se bendicen en ceremonias oficiales.

Nacida en Whetstone, Leicestershire, e inicialmente formada como música , Cherry Vann fue una de las primeras mujeres ordenadas sacerdotes en la Iglesia de Inglaterra en 1994. Durante décadas ocultó su orientación sexual, temiendo represalias dentro de una institución históricamente evasiva a reconocer públicamente a sus miembros LGBTQ+. “ mi pareja y yo estuvimos en silencio durante años por miedo a ser expuesto en la prensa . Ahora, ella me acompaña a todo”, contó para el diario británico.

La designación de Vann rompe con la tradición de elegir al obispo con más antigüedad –en este caso, Gregory Cameron, de la diócesis de St Asaph– y representa una apuesta por un liderazgo renovador. Su nombramiento se celebrará en los próximos meses en la catedral de St Gwynllyw en Newport, donde continuará residiendo.

Vann es también la primera mujer y la primera persona abiertamente lesbiana en asumir el liderazgo de una provincia dentro de la comunión anglicana global, una comunidad con más de 80 millones de fieles y Profundas divisiones internas sobre temas de género y sexualidad. Su nombramiento ha sido celebrado por grupos inclusivos, pero también ha provocado críticas de sectores conservadores.

“Sé que hay personas que se oponen, y debo honrar sus convicciones teológicas”, dijo. “No estoy aquí para imponer. Me eligieron no porque soy mujer o lesbiana,sino porque creo que tengo las capacidades para liderar la Iglesia en este momento”, afirmó.

Con su llegada al arzobispado, Cherry Vann representa tanto un nuevo comienzo para la Iglesia en Gales como una declaración simbólica para toda la comunión anglicana: que es posible avanzar, sanar y liderar desde la fe.

