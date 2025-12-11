La segunda temporada de Cien años de soledad ya tiene fecha de estreno

Este jueves se está cumpliendo año exacto desde que se estrenó la primera parte de Cien años de soledad, la serie basada en la novela homónima del Nobel, Gabriel García Márquez. Justo para celebrar el aniversario de la serie, Netflix anunció la fecha del estreno de la segunda parte de la adaptación.

Una gran expectativa se ha generado en torno a la continuación de esta historia, siendo uno de los grandes estrenos de final del año pasado y que ha sido tendencia en buena parte de 2025. El reconocimiento del público y la crítica nacional e internacional ha sido unánime, siendo gran protagonista en la pasada edición de los Premios Platino que exaltan lo mejor de las películas y series iberoamericanas. También le dio la nominación a los Emmy Internacionales al actor Diego Vásquez en la categoría de Mejor interpretación masculina.

“Con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela hemos encarado la segunda y última parte que verá la luz el próximo mes de agosto de 2026”, precisó la plataforma, al anunciar esta nueva entrega grabada en Colombia.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez.