Estas son los cierres de vías en el Oriente paisa con motivo del Clásico EC el domingo

“Después de ocho años, y ahora como recreativo, retorno a esta competencia. Inspira estar en ella, sobre todo porque contribuimos en obras sociales”, señaló Juan David, campeón como prejuvenil dos veces del Clásico y vencedor de la Clásica de Rionegro en 2015.

Por los alrededores de esa y otras poblaciones del Oriente antioqueño, Montoya volverá a retarse en un Clásico de EL COLOMBIANO, así como los valientes pedalistas que se preparan para disfrutar de la fiesta del pedal que llega a sus 50 años de historia.

LLEGAR CON TIEMPO A LA SALIDA

El Clásico EC comenzará a las 7:00 a.m. este domingo con el Gran Fondo (110 km), desde el Parque del Agua y la Madera en El Retiro. Cuarenta y cinco minutos después se da apertura al Medio Fondo (60 km). Los corredores deben estar en los corrales de salida a las 6:00 a.m. Quien llegue luego de las 7:00 a.m. no podrá competir en la carrera.