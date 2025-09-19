Petro está obligado a retirar en 48 horas un trino contra la Andi y Bruce Mac Master

El presidente Gustavo Petro tendrá un plazo de 48 horas para eliminar de sus redes sociales un mensaje –considerado como ofensivo– que había escrito contra una líder gremial. La orden viene desde el Consejo de Estado.

La decisión del alto tribunal responde a una acción de tutela que había radicado la Asociación Nacional de Empresario de Colombia (ANDI) por un mensaje que le jefe de Estado había colgado en sus redes sociales.

La ANDI consieró que el presidente Petro había vulnerado los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de su presidente, el dirigente gremial, Bruce Mac Master.

“La Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, accederá al amparo invocado, tras advertir que constituye una imputación de hecho sin sustento fáctico ni probatorio y con capacidad lesiva para la reputación de la parte actora”, indicó el Consejo de Estado.

Los hechos se remiten al 19 de marzo pasado. Ese día, el presidente Petro señaló al líder gremial de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y también añadió: “defiende Hitler y el genocidio en Colombia”.

Un juez de primera instancia había negado las pretensiones del presidente de la ANDI, apeló y la revisión llegó al Consejo de Estado.

“Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, indicó el Consejo de Estado.

Así, el Consejo de Estado le ordenó al presidente que –en un término de 48 horas, contadas a partir de la notificación– eliminar la publicación que se considera ofensiva.

“Y se retracte por el mismo medio de la manifestación relacionada con la ANDI. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer mínimo por el término de diez (10) días en la cuenta personal de la red social X del primer mandatario @petrogustavo”, apuntó el alto tribunal.

De acuerdo con la decisión, el presidente fue notificado personalmente.