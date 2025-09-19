Dólar en Colombia lleva dos semanas por debajo de $4.000 y este año ya ha caído 11,7%, ¿qué hay detrás?

El dólar en Colombia y el mundo sigue sorprendiendo a la baja y, en lo que resta de 2025, podría ponerse incluso más barato. La divisa, que hace exactamente un año se negociaba en cerca de $4.200, ahora está tocando sus mínimos de 15 meses en el país y manteniéndose, durante dos semanas, por debajo de la barrera de los $4.000. Aunque ayer la negociación cerró con un leve repunte para ubicarse en $3.892,86, la tendencia es clara.
Podría interesarle: Dólar sigue con su tendencia bajista este jueves, ¿en cuánto se puede comprar en Medellín?
El billete verde no ha logrado superar los $4.000 desde el 4 de septiembre, cuando alcanzó los $4.002,86. Además, la tasa de cambio que rige hoy es de $3.892,45, lo que significa que en lo que va de 2025, el dólar ha perdido un importante 11,72% de valor frente al peso colombiano. Para Gregorio Gandini, fundador de Gandini Análisis, el panorama es claro: “tenemos fuerzas que se están alineando hacia el mismo lado”.
El experto recordó que un precio así no se veía desde mayo de 2024. “La gran pregunta es hasta dónde caerá, qué va a pasar”, comentó. A la par que en Colombia se ha desplomado un 11,72%, el índice global DXY –que compara al dólar con las principales monedas del mundo– ha caído un 11,62% en lo que va de 2025.