¿Quedaron ‘gringos’? Cierre de academia de inglés afecta a más de 700 estudiantes en Medellín

Más de 700 personas se matricularon para aprender inglés en la academia LCN Idiomas, que cuenta con 10 sedes en Medellín y otras zonas del país. Sin embargo, tras pagar sumas millonarias, llevan más de dos meses sin recibir clases presenciales ni virtuales y sin que la institución les brinde una explicación concreta. Andrea Oquendo es una de las estudiantes afectadas. Se matriculó en la sede del centro comercial Parque Fabricato, en Bello, y señaló que después de recibir de “herencia” el curso que estaba viendo su esposo, de cuatro niveles, apenas logró tener una cantidad de clases que se cuentan con los dedos de una mano.

“En abril de este año mi esposo me traspasó el curso de él para que yo viera los niveles restantes, porque eso se podía. Apenas pude comenzar a estudiar a finales de mayo y desde ese momento me reprogramaban las clases. A partir del 17 de julio no me dieron más, pese a que las solicité insistentemente”, comentó. En un principio, todo parecía un problema de agendamiento común, aunque con el paso de los días se volvió una misión imposible conseguir una clase, bien fuera en cualquier sede o de manera virtual. Pero con el terremoto, esta institución encontró un argumento para suspender sus clases. Entérese: ¡Aproveche! Open English y ‘Medellínglish’ se unen para becar a estudiantes en Antioquia Mediante un comunicado, que estaba pegado en la entrada de la sede del centro comercial Aves María, en Sabaneta, aseguraron que el cierre de las sedes presenciales se debió a los daños en la infraestructura ocasionados por la emergencia. “Por esta razón, esta sede permanecerá sin atención presencial ni programación de nuevas clases”, rezaba el pronunciamiento que se veía en los demás puntos donde se dictaban clases. “Cuando nos dimos cuenta del cierre, intentamos solicitar clases de manera virtual y no fue posible; siempre nos decían que no había. Incluso nos dijeron que mediante correo y tampoco. Hasta se mandó un derecho de petición, pero ni con eso”, relató Andrea.

Los estudiantes se manifestaron el pasado viernes en la sede de esta academia en Bello. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Después de varios días de la emergencia y ante la denuncia de las personas afectadas, la academia envió un pronunciamiento en el que le atribuyó la responsabilidad de la suspensión de clases a las manifestaciones de estudiantes en algunas sedes. “LCN ha documentado actuaciones (...) que han vuelto imposible la operación de algunas de nuestras sedes. Estas circunstancias han generado temor entre colaboradores, renuncias masivas y abandono de funciones”, señaló la entidad en un comunicado.

Sin clase, pero con cobro

Si el incumplimiento en las clases ya era un dolor de cabeza, la situación se agravó con la intensificación de los cobros por parte de la academia y una agencia de cobranzas, que han derivado incluso en embargos a los afectados. Le puede interesar: ¿Es docente en Medellín? Así puede postularse a la 69 becas de maestría del 100% De acuerdo con las denuncias, a algunas personas les han afectado las cuentas bancarias y hasta los vehículos de su propiedad a cambio de que se pusieran al día con las cuotas de unos cursos que no estaban recibiendo. “Conocimos casos de una persona que tuvo que renunciar al trabajo que tenía porque desde la casa de cobranza que tenía la academia le estaban pidiendo que entregara $10 millones para ponerse al día”, se conoció en uno de los chats que trascendió con la problemática de la academia.