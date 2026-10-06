Cierres viales al sur de Itagüí causaron tremendos trancones, ¿qué pasó?

Desde la madrugada de este martes 6 de octubre, cierres viales en el sur del municipio de Itagüí afectaron la movilidad en plena hora pico. Según han informado varios lectores a la redacción del periódico. Las vías arterias que llevan hacia la glorieta de Pilsen y hacia el centro de Itagüí fueron cerradas, situación que causó graves problemas de movilidad justo en la hora pico. De acuerdo con los quejosos, en la zona se presentó una novedad policiva que obligó al desvío. Lea también: Bebé de 5 meses en delicado estado de salud: su padre fue capturado en Itagüí, Antioquia, señalado de agredirla El asunto en cuestión fue un presunto caso de intento de homicidio en la calle 39 con carrera 50A, cerca del ingreso al barrio San Isidro, hecho que hizo que se acordonara la zona vecina. Al parecer, la víctima sería el conductor de un vehículo de plataforma de transporte de placas KOO 810. Este diario buscó a la Alcaldía de Itagüí para confirmar esta información. La entidad corroboró el suceso y agregó que, gracias a la reacción oportuna de las autoridades –apoyadas en el sistema de videovigilancia de Itagüí– se dio la captura de dos personas señaladas de estar involucradas en la agresión. Según trascendió, la víctima y los atacantes provenían de Bello. Tras detectar el intento de homicidio, de inmediato se activó la reacción del cuadrante, cuyos uniformados llegaron al lugar y encontraron a una persona lesionada con arma cortopunzante. Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas señaladas de estar relacionadas con la agresión. Además, fue hallado un cuchillo que, presuntamente, habría sido utilizado en los hechos. La persona lesionada fue trasladada a un centro hospitalario donde recibe atención médica. La zona fue acordonada para que los peritos del CTI pudieran realizar sus pesquisas. A esta situación se sumó el cierre desde el pasado domingo de la glorieta del barrio San José, toda vez que allí se presenta un daño en el sistema de acueducto que obligó al bloqueo del anillo vial. Lea también: “No entiendo porqué atentaron contra mí”: líder de Santa Bárbara, Antioquia, narró como intentaron matarlo Ante estas dos novedades, las autoridades de tránsito del municipio debieron cerrar el puente de Pilsen y además desviar el tráfico vehicular hacia el barrio San José, para que este desemboque hasta el sector del antiguo Seguro Social. Este hecho causó congestión, sobre todo en horas de la mañana, para quienes buscaban llegar a Medellín por esta ruta. Cerca de las 9:00 a. m., una vez terminaron las labores de peritaje de los técnicos del CTI, se volvió a autorizar el paso sobre la glorieta de Pilsen, normalizando en gran medida el flujo vial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.