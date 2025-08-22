Cinco enfermedades que pueden transmitirse en las heces de tu perro

Así son las disputas a sangre y fuego de grupos criminales en la zona donde derribaron el helicóptero de la Policía en Antioquia

El Nordeste es uno de los focos de violencia de Antioquia. En la misma vereda donde atacaron el helicóptero de la Policía se han registrado recientes confinamientos de familias, campos minados y niños que no pueden ir a la escuela por las confrontaciones armadas.