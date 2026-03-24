Junta de Ecopetrol terminó de nuevo sin decisión sobre Ricardo Roa; la USO iría a paro

La junta directiva de Ecopetrol sigue sin decidir si Ricardo Roa continúa o no como presidente de la compañía, en medio de sus múltiples escándalos. Al término de este martes, los directivos de la petrolera elevaron la incertidumbre, y al igual que el pasado jueves no hubo determinación alguna luego de más de 10 horas de reunión.
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Por esta razón, Roa se mantiene al frente de la compañía y encabezará este viernes la asamblea de accionistas en medio de las polémicas que tomaron fuerza en los últimos días y del encontronazo del presidente Gustavo Petro con el sindicato de Ecopetrol, que pide la salida de Roa o de lo contrario irá a paro. Por lo pronto, la junta continuará deliberando la situación el próximo lunes 30 de marzo.