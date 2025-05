Reconocido cirujano de Bucaramanga fue condenado por maltrato contra su exesposa: “Él me quitó los senos”

Por otro lado, Adriana Vargas manifestó que quien entonces era su esposo la explantó, es decir, le quitó los implantes mamarios, porque ella empezaría a trabajar en un hotel reconocido de la ciudad. Bajo el argumento de que lucía como una prostituta. Él la obligó a someterse a este procedimiento para autorizar su nuevo empleo.

“Él me quitó los senos. Él me mutiló los senos prácticamente en esa cirugía y yo inicié mi primer trabajo en el hotel. El primer día, yo llegué a la casa después de la inauguración del alojamiento; él me golpeó, me dio patadas, me dio puños”, contó Adriana.

Teniendo en cuenta estos testimonios y las pruebas enviadas al despacho, el juzgado también fue enfático en señalar que Luis Fernando Reyes Meza no accederá al beneficio de prisión domiciliaria.

“No tendrá derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramuros ni a ningún otro beneficio, por expresa prohibición del artículo 68 A del Código Penal, al estar el delito de violencia intrafamiliar enlistado dentro de dicha restricción”, añadió.

Además, concluyó que “una vez en firme esta determinación, deberá purgar la pena en el establecimiento que designe el Inpec”.