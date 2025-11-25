Comunidad denuncia que el Clan del Golfo impuso supuestas normas para intimidar en corregimiento de Valdivia, Norte de Antioquia

Nuevamente la comunidad en el Norte de Antioquia padece los actos de intimidación y control social de los actores armados a un nivel extremo. Esta vez le ocurrió a los habitantes del corregimiento Raudal Viejo, en Valdivia, donde denunciaron que un grupo fuertemente armado ingresó al pueblo el pasado domingo 23 de noviembre y a lo largo de dos horas los reunieron para impartirles órdenes y el funcionamiento de su propio manual de convivencia.

Por ejemplo, les anunciaron que controles a las motocicletas que circulan en el municipio sin placa y que, según en Clan del Golfo, son robadas y utilizadas por la guerrilla. También lanzaron advertencias para las personas consumidoras de estupefacientes, anunciaron amenazas para personas señaladas de cometer diversos delitos y procedieron luego a pintar grafitis con las siglas del grupo y se marcharon, no sin antes volver a advertir que no quien tenga vínculos con la guerrilla debe abandonar el corregimiento o será asesinado, según testimonios citados por Caracol Radio.

La situación pone a los habitantes del corregimiento entre la espada y la pared, pues ahora temen que las disidencias o el ELN, históricamente asentados en esa zona pretendan recuperar el territorio y se desate una guerra en la que sean los civiles los que “pongan” los muertos.

Y tienen razones para estar preocupados. La semana pasada, en medio de una escaramuza entre ilegales y el Ejército, la fuerza pública utilizó munición de artillería que impactó en el patio de una vivienda en la vereda La Llana, mató a un perro y las esquirlas hirieron a una persona. Eso fue el jueves 20 de noviembre y tres días después se repitió la historia, munición desparramada cerca a una casa, pero por fortuna no dejó daños.