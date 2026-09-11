Más de una vez Claudia López ha “volteado” sus posturas políticas, ¿hará alianza con Petro?

La noticia de la fotografía de Claudia López y Gustavo Petro abrazados no se quedó en la polémica del encuentro y los reclamos de coherencia a la exalcaldesa. Según fuentes consultadas por este diario, ambos dirigentes intentaron dejar atrás sus diferencias en temas como el Metro de Bogotá y plantearon la posibilidad de hacer una consulta para ganar la Alcaldía de Bogotá con sus candidatos. No se descarta, incluso, que el propio Petro quiera repetir ser alcalde de Bogotá, como ha anticipado EL COLOMBIANO. También en el encuentro, habrían hablado de posibles alianzas en otras regiones del país. El expresidente y jefe del Pacto Histórico había publicado la foto en su cuenta de X el jueves y aseguró que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”. López, por su parte, respondió que los años de “sectarismo y señalamientos infundados” en su contra y contra Angélica Lozano deben cesar y habló de “reconstruir puentes, confianza y propósitos”. Así, ambos volvieron a coincidir, como en 2018, para enfrentar a la “derecha mafiosonga y fascista”, en palabras de López en entrevista con Caracol Radio. El detalle es que el escenario político es muy distinto al de hace unos meses: Petro ya no está en el Gobierno, Abelardo de la Espriella ocupa legítimamente la Casa de Nariño y la discusión empieza a mirar hacia las elecciones regionales de 2027. López viene de una campaña presidencial en la que obtuvo cerca de 225.000 votos, quedó por fuera de la segunda vuelta y terminó respaldando a Iván Cepeda. Ahora, apenas unos meses después, vuelve a sentarse con Petro para hablar de una posible unidad de sectores progresistas. En medio de las críticas por este acercamiento con el exmandatario, López, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, aseguró que el panorama hoy es distinto. “Tenemos hoy un escenario riesgoso y radicalmente distinto al de hace unos meses. Eso amerita reflexión y acción: enmienda, reconciliación y una nueva era de concertación progresista. Sigamos conversando”, escribió.

Las “maromas” políticas de López

Pero a Claudia López no es la primera vez que la critican por cambiar su posición según la coyuntura. Uno de los puntos que ha tenido que explicar es su relación con dirigentes que hacen parte de estructuras políticas que ella misma ha cuestionado en distintos momentos. Entre ellos aparecen Nicolás García (Cambio Radical), exgobernador de Cundinamarca, y el concejal liberal Samir Abisambra. La propia López se refirió a esos cuestionamientos en entrevista con EL COLOMBIANO y rechazó que haya aceptado respaldos de maquinarias. De hecho, hizo una precisión: aseguró que tanto García como Abisambra votaron por Carlos Fernando Galán y no por ella durante las elecciones de 2023. “Samir Abisambra y Nicolás García votaron por Galán, no por mí. Yo nunca he aceptado ninguna maquinaria. He ganado repartiendo volantes en la calle”, sostuvo López. Sin embargo, la exalcaldesa también reconoció que una cosa es competir en elecciones y otra gobernar. Para explicar sus acercamientos con sectores políticos que antes cuestionó, puso como ejemplo su relación con el expresidente Iván Duque, a quien condecoró durante su administración pese a haber sido una de sus contradictores políticas. La misma explicación la aplicó al caso de Nicolás García. López recordó que, durante la pandemia, él era el gobernador de Cundinamarca y que Bogotá estaba rodeada por 28 municipios de ese departamento, por lo que tuvo que coordinar con él. Y si bien la exalcaldesa ha defendido que no se ha “quedado callada ni sumisa ante la corrupción de nadie, ni de Petro, ni de Uribe, ni del mafiosongo de Abelardo. Eso es coherencia”, tal cual le dijo al medio citado; ahora, tras el acercamiento con Petro, queda del lado de un proyecto político cuestionado por sus escándalos de corrupción. Las otras “maromas” tienen que ver, precisamente, con Petro.

Una relación de varios “tiempos”

Cuando López era senadora, entre 2014 y 2018, y Petro estaba al frente de la Alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2015, ambos ya protagonizaban fuertes choques políticos. Uno de ellos ocurrió durante las elecciones regionales de 2015, cuando se enfrentaron públicamente en redes sociales por lo que López consideraba una intervención del entonces alcalde en ese proceso electoral. Tres años después, con López como fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y Petro como candidato presidencial por segunda vez, las diferencias seguían marcadas. En una entrevista de marzo de 2018, López recordó incluso lo que le había dicho al entonces candidato sobre su relación política con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su posición frente al gobierno de Nicolás Maduro. “Nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro y hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano, que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario”, dijo López en ese momento. Y agregó: “Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”. Pero, curiosamente, ese mismo año terminarían del mismo lado. En junio de 2018, después de la primera vuelta presidencial, López y Antanas Mockus anunciaron su respaldo a Petro para la segunda vuelta. El apoyo estuvo acompañado de 12 compromisos que el entonces candidato asumió y que fueron plasmados simbólicamente en mármol. Entre ellos estaba uno que hoy resulta especialmente llamativo: “No convocaré a una asamblea constituyente”. Años después, ya en la Presidencia, Petro impulsó precisamente esta idea, una propuesta que López rechazó públicamente y que volvió a marcar la ruptura entre ambos. El distanciamiento llegó a tal punto que, durante la campaña presidencial de 2026, López denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones por su presunta intervención en política y anunció que acudiría ante la CIDH para pedir medidas cautelares por lo que calificó como una intervención sistemática contra su candidatura. Las fuentes agregan que ahora López quiere conquistar lo que se llama el “progresismo”, una corriente que asocian más a Petro que a ella. Y para eso necesita los votos del Pacto Histórico, pues ya no pertenece al Verde. Lea también: Fin de la “paz total”: presidente De la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo Bloque de preguntas y respuestas: