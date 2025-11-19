x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Claudia Lozano, presentadora de Caracol TV, reapareció tras varios meses fuera del programa por una trombosis: esto dijo

La periodista Claudia Lozano se había sometido a una cirugía de alto riesgo y estuvo varios días en UCI en una clínica de Bogotá.

  • La presentadora Claudia Lozano no estuvo en las pantallas de Caracol tras estar varias semanas hospitalizada en la Clínica Santa Fe, en Bogotá. FOTO: INSTAGRAM
Colprensa
hace 22 minutos
bookmark

La presentadora Claudia Lozano, de 43 años, reconocida por su trabajo en Show Caracol, sorprendió a sus seguidores al ausentarse de la televisión y redes sociales desde agosto.

La razón detrás de su ausencia fue un episodio de salud que comenzó en junio, cuando fue diagnosticada con trombosis venosa profunda, una condición que requiere atención inmediata y puede generar complicaciones graves.

La trombosis obligó a Lozano a someterse a una cirugía abdominal de siete horas para remover los coágulos.

Aunque la operación fue exitosa, complicaciones posteriores provocaron que la presentadora ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció varios días bajo constante vigilancia médica.

Ariel Osorio, presentador de Noticias Caracol, informó en su momento sobre la gravedad del procedimiento. “Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”.

Tras abandonar el hospital, Claudia inició un proceso de recuperación en su hogar, manteniéndose fuera de la rutina habitual y de sus redes sociales. Su última publicación antes del silencio fue el 5 de agosto.

Recientemente, la presentadora reapareció en Instagram con un emotivo video dirigido a sus más de 200 mil seguidores, donde compartió los desafíos que enfrentó y agradeció el respaldo recibido.

“Quiero contarles que ya estoy de regreso, fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero con toda esa cantidad de mensajes lindos de bendiciones, le llegaron a Dios hasta el cielo”, relató Lozano, visiblemente emocionada.

Claudia aprovechó su mensaje para expresar su agradecimiento a familiares, amigos, médicos y al equipo de Noticias Caracol que la acompañó durante el proceso.

Estoy muy bien, salí de esos días difíciles, estoy de regreso a Show Caracol. Gracias a toda mi familia que estuvo pendiente, gracias a todos mis amigos, a mi familia de Noticias Caracol que estuvieron pendientes, a los médicos de la Clínica Santa Fé, gracias por su labor, gracias por sus bendiciones, por tanto amor, los quiero mucho”, afirmó.

La presentadora destacó que esta experiencia le permitió valorar aún más la salud, la compañía de sus seres queridos y la importancia del apoyo emocional en momentos críticos.

