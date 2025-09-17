Coca-Cola está tapando con cemento varios manantiales en La Calera, según denuncia María del Mar Pizarro: “Todo con vista gorda de las autoridades”

En el municipio de La Calera, a pocos kilómetros de Bogotá, crece la inconformidad de varios actores políticos y sociales por la concesión de aguas que desde 1983 mantiene la multinacional Coca-Cola.
El debate se reavivó luego de que la congresista María del Mar Pizarro publicara unas fotografías denunciando que la empresa ha tapado con cemento varios manantiales. Mientras tanto, Coca-Cola ha asegurado en varias ocasiones que no se ha cometido ninguna infracción.
Algunos habitantes de la zona, ambientalistas y defensores de derechos humanos acusan a la compañía de sobreexplotar los manantiales que abastecen a la quebrada San Lorenzo, una de las principales fuentes hídricas del pueblo.
Mientras que otros sectores de la población y según informes de la Procuraduría y Alcaldía, aseguran que la falta de agua en La Calera no tiene que ver con la concesión con Coca-Cola, sino la inexistencia de un acueducto para el municipio y de infraestructura que soporte el crecimiento demográfico de la zona.