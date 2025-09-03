Medellín será escenario global del arte, la ciencia y la tecnología con el Festival Internacional Fotosíntesis 2025

Un diálogo entre arte, ciencia y sostenibilidad

El festival centra su atención en las eco existencias, obras que invitan a pensar las problemáticas socioambientales contemporáneas a través de la tecnología. Así que desde sensores que traducen contaminantes invisibles hasta algoritmos que revelan patrones de extracción y deterioro territorial, las propuestas artísticas ofrecen nuevas formas de comprender la fragilidad ecológica. La exposición principal será eco existencias, en el Parque Explora, con 24 artistas nacionales e internacionales, de los cuales destacan After the End del australiano Liam Young, un corto digital que imagina futuros sostenibles tras siglos de explotación de recursos, y Plantas Autofotosintéticas del mexicano Gilberto Esparza, instalación viva de microorganismos capaces de generar energía y mejorar la calidad del agua. También se presentará Fiebre, de la colombiana Clemencia Echeverri, obra de video y fotografía que aborda el cambio climático a partir de la situación de páramos y frailejones.

“El arte y la ciencia necesitan múltiples lenguajes para conectarse con la sociedad. A través de la tecnología, podemos abrir conversaciones críticas y construir nuevas formas de comprender el mundo”, explicó Andrés Roldán, director ejecutivo del Parque Explora, al anunciar la programación.

Una temporada cultural con impacto en la ciudad

El festival se inserta en la Temporada Cultural Medellín, organizada por la Promotora Cultural de Antioquia con motivo de los 350 años de la ciudad. La agenda incluirá más de 1.000 artistas y 200 actividades abiertas en 50 escenarios. Dentro de Fotosíntesis, el Centro Cultural Comfama de San Vicente albergará la exposición Pscinético, organizada con Casa Hoffmann y Escuela Concreta, que retoma la herencia de Feliza Bursztyn con obras en movimiento activadas por motores y mecanismos electromagnéticos. “Este festival y la exposición Pscinético son una oportunidad para expandir las narrativas creativas y fomentar la apropiación tecnológica”, señaló Paola Mejía, responsable de Cultura en Comfama.