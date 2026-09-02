Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Fajas para esconder cocaína? Dos mujeres fueron descubiertas con 5,6 kilos en el aeropuerto de Rionegro

Las pasajeras fueron detectadas durante los controles de salida internacional del José María Córdova. Un escáner corporal permitió encontrar 10 paquetes de clorhidrato de cocaína adheridos a sus cuerpos.

  • La tecnología tuvo un papel determinante, pues las imágenes obtenidas mediante un escáner corporal o Body Scan mostraron inconsistencias que llevaron a los uniformados a realizar una revisión más detallada. FOTOS Policía Nacional.
    La tecnología tuvo un papel determinante, pues las imágenes obtenidas mediante un escáner corporal o Body Scan mostraron inconsistencias que llevaron a los uniformados a realizar una revisión más detallada. FOTOS Policía Nacional.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 58 minutos
bookmark

El viaje hacia España terminó antes de llegar a la pista de despegue. Dos mujeres fueron capturadas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, cuando presuntamente intentaban sacar del país un cargamento de clorhidrato de cocaína oculto en fajas abdominales de látex.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional durante los controles a pasajeros que se disponían a salir del país.

La tecnología tuvo un papel determinante, pues las imágenes obtenidas mediante un escáner corporal o Body Scan mostraron inconsistencias que llevaron a los uniformados a realizar una revisión más detallada.

Lea más: Esta era la banda que le robaba combustible a Ecopetrol para financiar al Clan del Golfo y a la cocaína en Antioquia

De acuerdo con la información entregada por la Policía, las dos pasajeras llevaban 10 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en fajas corporales adheridas al abdomen. El peso total de la droga llegó a 5.664 gramos.

La operación se desarrolló en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, con la que la Policía busca reforzar la detección de sustancias ilícitas mediante controles e instrumentos tecnológicos en puntos de salida del país.

El caso vuelve a mostrar cómo los llamados correos humanos recurren a métodos de ocultamiento cada vez más complejos para intentar burlar los filtros aeroportuarios.

Aquí no se trataba de una maleta con doble fondo ni de paquetes escondidos entre la ropa. La droga iba sobre los cuerpos de las pasajeras, camuflada dentro de las prendas.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, explicó que el procedimiento permitió frustrar el envío de más de cinco kilos de cocaína hacia España.

“Con este resultado se afectan las finanzas criminales en poco más de $31 millones en Colombia, y más de US$204.000 en el país de destino”, señaló el oficial.

El mismo funcionario destacó que los controles aeroportuarios continuarán fortaleciéndose para cerrarles el paso a las organizaciones que buscan sacar estupefacientes por las terminales aéreas.

Aunque el decomiso se mide en kilos, la Policía también dimensionó el impacto de la incautación en número de dosis. Según la institución, los 5,664 kilos de cocaína representaban cerca de 14.160 dosis que dejaron de circular en el mercado ilegal.

El procedimiento, por tanto, evitó que la sustancia saliera del país y afectó las ganancias de las redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Las dos mujeres quedaron a disposición de las autoridades

Después del hallazgo, las dos pasajeras fueron capturadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar el proceso judicial correspondiente y establecer sus responsabilidades individuales.

Entérese: La buscaba Interpol por trata de personas y cayó en controles del aeropuerto José María Córdova

La captura tampoco resuelve por sí sola quién estaría detrás del envío. Uno de los frentes de la investigación será determinar quién entregó la droga, cómo fue preparada para ser transportada, quién esperaba recibirla en Madrid y cuál era el papel de las dos mujeres dentro de la operación.

Mientras avanza este proceso, la incautación representa un nuevo golpe a las estructuras que utilizan el aeropuerto José María Córdova como punto de salida para intentar llevar cocaína al exterior.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo descubrieron la cocaína que dos mujeres intentaban sacar de Colombia desde el aeropuerto de Rionegro?
Las mujeres fueron detectadas durante los controles de salida internacional del Aeropuerto José María Córdova. Un escáner corporal (Body Scan) mostró inconsistencias en sus cuerpos, lo que permitió realizar una revisión y encontrar los paquetes de cocaína ocultos en fajas abdominales.
¿Cuántos kilos de cocaína intentaban llevar dos mujeres de Rionegro a España?
Las dos pasajeras intentaban sacar de Colombia 5.664 gramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a unos 5,6 kilos, distribuidos en 10 paquetes ocultos en fajas adheridas a sus cuerpos.
¿Cómo escondieron las mujeres los 5,6 kilos de cocaína en el aeropuerto José María Córdova?
La droga estaba distribuida en 10 paquetes ocultos dentro de fajas corporales de látex adheridas al abdomen. El método buscaba evitar que el cargamento fuera detectado durante los controles aeroportuarios.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos